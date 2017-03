Konsens im Streit um Lenné-Park

artikel-ansicht/dg/0/

Vier Wochen zuvor hatten BLB-Vertreter bei einer Beratung in Criewen den Kita-Neubau abgelehnt, jede Nutzung der Wiesen sowie Rasenflächen des Parks durch Bürger und Gäste verboten, Veranstaltungen in Frage gestellt und Vertreter des Nationalparks, der Stadt sowie des Ortsbeirates darüber belehrt.

Nach einem Bericht dieser Zeitung über die drohenden Nutzungsverbote gab es öffentlich scharfe Kritik an den Plänen. Hinter den Kulissen bemühten sich Verantwortliche um das Glätten der Wogen.

Am Montag kamen beide BLB-Geschäftsführer zum Konsensgespräch nach Criewen. Im Ergebnis hieß es, dass dem Bau der neuen Kindertagesstätte nichts mehr im Wege steht. Auch das 46. Criewener Sängertreffen am 18. Juni könne stattfinden, der BLB stellte eine Ausnahmegenehmigung in Aussicht.

Schwedt zeigte sich ebenfalls kompromissbereit und bot an, den Nationalparklauf auf dem Hof des Nationalparkzentrums zu starten. Der BLB sagte ebenfalls zu, schnellstmöglich die Öffentlichkeit in die Pläne zur Pflege und Nutzung des Parks einzubeziehen.