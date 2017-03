"Müll gehört nicht in den Wald"

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Entscheidung der Barnimer Kreisstadt, nach der heute zu Ende gegangenen Winterpause nur zwei der bisher vier Grünannahmestellen wiederzueröffnen, hat bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Oberförsterei Eberswalde die Alarmglocken schrillen lassen. "Damit dürfte von einer weiter zunehmenden Vermüllung insbesondere der Eberswalde umgebenen Waldflächen auszugehen sein", befürchtet Constanze Simon, die Leiterin der zum Landesbetrieb Forst Brandenburg gehörenden Oberförsterei mit Sitz am Schwappachweg. Denn auch der in der freien Natur abgelagerte Grünschnitt sei im rechtlichen Sinne Abfall und sein Ausbringen im Wald folgerichtig illegal.

Schon aktuell sei es so, dass die bestens ausgebildeten Forstwirte mehr als 50 Prozent ihrer Arbeitskraft dafür verwenden müssten, im Wald Müll zu sammeln. Dabei seien sie für Aufgaben wie Pflanzung, Zaunbau, Verkehrssicherung, Kulturpflege und Holzernte qualifiziert. Stattdessen würden die Kollegen an 32 Wochen im Jahr damit beschäftigt sein, im Wald einen Frühjahrsputz abzuhalten.

Allein im vorigen Jahr hätten die Waldarbeiter der Oberförsterei in 1300 Arbeitsstunden 553 Kubikmeter Elektroschrott, Sperrmüll, Farbeimer oder Gartenabfälle zusammengetragen. Überdies etwa 60 Autoreifen sowie 1,5 Tonnen Teerpappe und Asbest. In Brandenburgs Wäldern würden jährlich etwa 6500 Quadratmeter Müll eingesammelt, dessen Entsorgung 1,4 Millionen Euro koste. "Mit diesem Geld könnten wir Besseres tun" betont Constanze Simon, die sich fragt, was passieren würde, wenn die Waldarbeiter nicht mehr da wären. "Wer holt dann den Müll aus dem Wald? Werden die Müllberge immer größer? Oder gelangen die Schmutzfinken irgendwann zu der Einsicht, dass sie ihren Müll anders entsorgen müssen?", denkt die Leiterin der Oberförsterei laut nach.

Dabei wäre es so einfach, betont die Forstbedienstete: In Eberswalde gibt es neben den beiden verbliebenen Grünannahmestellen in Finow und in Nord-end, bei denen weiter Grünabfall abgegeben werden könne, den vom Landkreis getragenen Recyclinghof auf der ehemaligen Mülldeponie in Ostend, der zum Beispiel ausgediente Waschmaschinen und Fernseher sowie Farbtöpfe entgegennehme, und die Möglichkeit, von der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft Sperrmüll abholen zu lassen.

"Der Wald ist ein wertvolles Allgemeingut. Er sollte für unsere Erholung, Pflanzen und Tiere saubergehalten werden - von jedermann", urteilt Constanze Simon. Nur so könne er wachsen, bleibe gesund und produziere auch noch Bauholz, Brennholz und Zellstoff für Papier. Die Leiterin der Oberförsterei appelliert an alle Barnimer: "Entsorgen Sie Ihren Müll nicht im Wald! Zeigen Sie, dass es Ihnen nicht egal ist, wie es in unserem Wald aussieht!"