In Frankfurt können neue Wohnhäuser entstehen

Dass es in Frankfurt nach wie vor zu viele Wohnungen gibt, weshalb der Abriss im Rahmen des Stadtumbaus auch in den nächsten Jahren weitergehen muss, ist unbestritten. Genauso unbestritten ist, dass in den nächsten Jahren Wohnhäuser neu gebaut werden müssen. Ein Widerspruch? Nur auf den ersten Blick. Denn die Nachfrage nach Mietwohnungen sinkt weiter, bei diesen gibt es in der Stadt ein Überangebot. Demgegenüber steigt die Nachfrage nach Wohneigentum, nach den eigenen vier Wänden - ob in einem Haus oder in einer Eigentumswohnung. Auch die Stadtverwaltung hat diese Nachfrage erkannt und ist dabei, neue Bauflächen auszuweisen, auf denen sowohl private Bauherren als auch große Bauträger in den kommenden Jahren neue Häuser errichten können. Für einige besteht bereits Baurecht, für andere werden die Bebauungspläne derzeit erarbeitet.

Die Stadtverwaltung hat dabei nicht nur Frankfurter Häuslebauer im Blick. Vor allem sollen Bauwillige von außerhalb in die Stadt gelockt werden, aus dem Umland bis nach Berlin. Die Rechnung ist einfach: Die Bevölkerung Berlins wächst, während das Wohnungsangebot stagniert. Allein 2016 wuchs die Einwohnerzahl Berlins um etwa 60 500. Die Folge: Die Mieten steigen und steigen, ebenso die Grundstückspreise in der Hauptstadt selbst und im sogenannten Speckgürtel. "Davon könnten wir in Frankfurt profitieren", sagt Baudezernent Markus Derling, "denn die Fahrzeiten zwischen Berlin und Frankfurt werden sich weiter verkürzen, in unserer Stadt stimmt die Infrastruktur und so wird es immer attraktiver, in Frankfurt zu wohnen und in Berlin zu arbeiten." Das hätten inzwischen auch Berliner Wohnungsbaufirmen erkannt, so Markus Derling weiter: Es habe im Rathaus bereits entsprechende Anfragen nach freien Bauflächen gegeben.

Gemeinsam mit den hiesigen Wohnungsunternehmen und privaten Bauträgern hat die Stadt jetzt die Zuzugskampagne "Gemeinschaftsinitiative Wohnen" gestartet. Angesprochen werden sollen damit auch Pendler, die in Frankfurt arbeiten und momentan im Umland wohnen. Um sie will die Stadt intensiv werben.

Neu ist die Einbeziehung von Abrissflächen in die Entwicklung von Bauflächen. Die Baufi Massiv-Hausbau GmbH war in Frankfurt Vorreiter, hat 2007/2008 in der Bruno-H.-Bürgel-Straße auf einem Areal, auf dem die Wohnungswirtschaft GmbH zuvor zwei Neubaublöcke abgerissen hatte, fünf moderne Stadtvillen mit 68 Wohnungen neu errichtet. Im Rathaus hatte man sich lange gegen die Neubebauung von Abrissflächen gesträubt, hat inzwischen aber umgedacht. Im Stadtteil Süd wurden am Langen Grund bereits die ersten Flächen parzelliert, dort könnte eine Bebauung ähnlich jener in der Hamburger Straße entstehen. Und auch Neuberesinchen soll neu bebaut werden - zumindest im II. Wohnkomplex zwischen HEP und Clara-Zetkin-Ring. Dort stehen die Planungen aber noch am Anfang. "Es gibt Nachfragen von Frankfurtern, die zwar aus den Neubaublöcken rauswollen, trotzdem aber in ihrem Kiez bleiben möchten, wenn sie dort bauen können", weiß Markus Derling aus Erfahrung.

Service: Die Exposés und Übersichtskarten zu den einzelnen Baufeldern sind im Internet abrufbar auf der Seite www.frankfurt-oder.de, Bereich Nachrichten, "Frankfurt (Oder) präsentiert sich...". Die Unterlagen zu den jeweiligen Immobilien können nach vorheriger Terminabsprache eingesehen werden im ZIM der Stadt, Tel. 0335 5526525 (Herr Strehlau), oder im Bauamt der Stadt, Tel. 0335 5526117 (Frau Thierbach) bzw. Tel. 0335 5526115 (Herr Bock)