Übernahme nur mit Einheitsvotum

Eberswalde (MOZ) Wohl kein Thema spaltet die Öffentlichkeit in Eberswalde derzeit mehr als die eventuelle Übernahme der Finowkanal-Schleusen vom Bund. Den Befürwortern vor allem aus der Initiative Unser Finowkanal und aus der Unternehmerschaft stehen die Zauderer aus der Kommunalpolitik gegenüber. Deutlich gegen das Vorhaben, für die weitere Schiffbarkeit der ältesten noch in Betrieb befindlichen künstlichen Wasserstraße Deutschlands finanzielle Risiken in Kauf zu nehmen, haben sich bisher nur die Mitglieder des Kulturbeirates ausgesprochen. In dieser schwierigen Situation hat sich jetzt Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski, zugleich Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Region Finowkanal (KAG), zu Wort gemeldet - ohne für die eine oder anderen Seite direkt Partei zu beziehen.

In der vom Stadtoberhaupt herausgegebenen Pressemitteilung heißt es, dass die Zahlen zum Übernahmeprozess des Finowkanals beziehungsweise seiner Schleusen jetzt vorlägen. Seit zwei Jahren befinde sich die Region in Gesprächen mit dem Bund. Dieser habe der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft angeboten, den Finowkanal samt seiner Bauwerke oder nur die Schleusen zu übernehmen. Aufgrund der damit einhergehenden Verantwortung und Verpflichtung hätten sich die KAG-Mitglieder verständigt, vorerst allein über die Übernahme der Schleusen verhandeln zu wollen. Um die Tragweite besser abschätzen zu können, habe die Stadt Eberswalde Mitte vorigen Jahres eine Wirtschaftlichkeitsprüfung in Auftrag gegeben - laut Parlamentsbeschluss für maximal 100 000 Euro. Diese Prüfung und auch eine Stellungnahme der Kanzlei Dr. Heilmaier & Collegen, die den Verhandlungprozess juristisch begleite, lägen jetzt vor. "Für die Übernahme der Schleusen in kommunale Regie wird die Gründung eines Zweckverbandes empfohlen", sagt Friedhelm Bogingski. Die Zahlen beruhten auf Annahmen, da die Rahmenbedingungen der Zukunft ungewiss seien. "Dennoch zeigt das Werk sehr deutlich, welche finanziellen Belastungen eine Übernahme bedeutet. Etliche Schleusen müssen saniert werden", betont der Bürgermeister. Daher weise die Analyse alle paar Jahre Kosten in Millionenhöhe auf.

Die Stadt Eberswalde habe vor Kurzem allen Beteiligten das umfangreiche Material zur Verfügung gestellt. Bis Ende März sollten sich die Kommunen positionieren, weil am 3. April das nächste Gespräch mit dem Bund stattfinde. "Als Verhandlungsführer brauche ich eine verlässliche Aussage über die Richtung, in welche die Gespräche gehen sollen", sagt der Bürgermeister.