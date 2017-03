Spatenstich für Zerpenschleuser Netto-Markt

artikel-ansicht/dg/0/

Zerpenschleuse (MOZ) Die Eröffnung eines Lebensmitteldiscounter gehört in den Städten zu den Ereignissen ohne größere Bedeutung. Anders in den Weiten des Landes. So erlangte am Dienstag der Spatenstich für einen Netto-Markt in Zerpenschleuse den Status eines Startsignals für eine bessere Infrastruktur.

Keine eintausend Einwohner zählt der Ort Zerpenschleuse, durch den sich der Finowkanal so idyllisch seinen Weg bahnt. Mit dem Frühjahr kommen die Touristen in den nördlichsten Ortsteil der Gemeinde Wandlitz, per Boot, per Rad, auf Schusters Rappen. Schwieriger wird es allerdings seit Jahr und Tag mit dem Einkauf. "Unsere Einwohner sind auf den Bus oder das Auto angewiesen. Zum Bahnhof sind mehrere Kilometer Fußweg zurückzulegen. Zudem soll noch im März die Filiale des Bäckers schließen. Wir sehnen diesen neuen Markt also dringend herbei", skizziert die Zerpenschleuser Ortsvorsteherin Nadine Kieprowski am Dienstagnachmittag die Situation im Ort. Daher gibt sie sich angesichts des Spatenstichs hoch erfreut. Der neue Markt soll bereits im Juli öffnen. Auf 790 Quadratmetern Verkaufsfläche wird er 3500 Artikel anbieten. Derzeit werde noch ein Betreiber für eine Backstube gesucht. Verkehrsgünstig an der B 167 und in der Nähe der ehemaligen B 109 gelegen, erwartet Projektentwickler Frank Wichmann von der bauausführenden Terraplan GmbH & Co.KG mit der Markteröffnung viele Kunden aus der gesamten Region. Zumal im nur sechs Kilometer entfernten Groß Schönebeck der inzwischen zu klein gewordene Netto-Markt schließen wird. "Edeka baut in Groß Schönebeck aus, wir konzentrieren uns auf Zerpenschleuse", lautet die Formel, die Sebastian Lange, Gebietsleiter für Expansion bei Netto, ausgibt. Immerhin 1,8 Millionen Euro betragen die Investitionskosten.

Für den Ort geht damit eine Rechnung auf, die schon vor Jahren aufgestellt wurde. Als die Helma Ferienhaus GmbH sich vor vier Jahren entschloss, am Ortsrand ein Areal zum Bau von 200 Wochenendhäusern nebst einem Hafenbecken zu erwerben, nahm die Zerpenschleuser Hoffnung auf einen Discouter erstmals Gestalt an. "Wir sind im Plan", bekennt die Ortsvorsteherin. Denn auch ein neuer Spielplatz soll nun zum Jahresende fertig gestellt werden.