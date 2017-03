Fröhliche Polonaise mit den Moosmutzelchen

artikel-ansicht/dg/0/

Bötzow (OGA) Zur feierlichen Eröffnung des Anbaus der Kita Traumzauberbaum in Bötzow machte Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) eine gute Figur. Das galt sowohl für seine kurze Rede als auch für die abschließende Polonaise, an der neben Kitakindern und Erziehern der Bürgermeister sowie Haupt- und Bauamtsleiter mit viel Elan teilnahmen.

In seiner Rede dankte Leys vor allem den Bauarbeitern und dem für die Baubetreuung verantwortlichen Architektenbüro MW & Partner. Dank deren Einsatzes und "des stetigen Drucks aus unserer Verwaltung" sei es gelungen, den Anbau in nur gut einem halben Jahr zu errichten.Der schnelle Bauabschluss sei auch deshalb so bedeutsam, weil Oberkrämer nach wie vor ein starkes Bevölkerungswachstum aufweise und mit momentan 766 Kita- und Hortplätzen den absoluten Höchstwert in der Geschichte der Gemeinde erreicht habe. Klar sei daher auch, so Leys, dass die jetzt in Bötzow geschaffenen 40 Kitaplätze noch längst nicht die letzte Anstrengung der Gemeinde auf diesem Gebiet darstellten.

Investiert hat Oberkrämer in den nun eingeweihten dritten Trakt der Kita Traumzauberbaum insgesamt rund 900 000 Euro. Neben den 400 Quadratmetern, die der Kita zur Verfügung stehen, wurde in den Neubau auch eine Arztpraxis integriert, welche die Medizinerin Claudia Korbmacher ebenfalls Anfang dieser Woche eröffnete.

Kitaleiterin Saskia Krahn bedankte sich dafür, dass noch während der Bauphase Ideen und Wünsche der Erzieherinnen umgesetzt worden sind. So sei es wunderbar, dass der Anbau mit den vorhandenen Trakten über einen lichtdurchfluteten Flur verbunden wurde. "Das verdeutlicht auch baulich, wir sind ein Haus und ein Team", freut sich die Chefin von insgesamt 18 Erzieherinnen, die momentan 125 und schon bald 165 Kinder betreuen dürfen.

Auch die stellvertretende Kitaleiterin Elfi Kowalke, die bereits seit 1985 im Traumzauberbaum arbeitet, zeigte sich beim Rundgang von den Qualitäten des Neubaus begeistert. Neben den lärmmindernden Schallschutzdecken verwies sie auf die Schiebetüren, welche die neuen Gruppenräume mit anschließenden Schlaf- und Bewegungsräumen flüsterleise trennen oder verbinden und so flexible Nutzungen möglich machen. Die Gruppenräume für die Moosmutzelchen (Kinder im Alter von null bis drei Jahren) und die Waldwuffel (null bis drei Jahre) sind außerdem dank ebenerdiger Fenster nicht nur besonders hell, sie haben auch einen direkten Ausgang zum neugestalteten Spielplatz.Dass die neuen Gruppenräumen zum Teil noch sehr spartanisch möbliert sind, ist für Kita-Chefin Krahn kein Problem. Im Gegenteil: "Die Möblierung soll mit den Kindern wachsen, die nach und nach dazu kommen".

Ein Detail der modernen und zweckmäßigen Einrichtung probierte Sofie Hein am Dienstagvormittag gleich aus. Die junge Frau aus Bötzow bringt täglich ihren dreijährigen Sohn Noah in die Kita Traumzauberbaum, ab September wird auch Töchterchen Nadine dort betreut werden. Zusammen schauten sie sich die Räume im Kita-Anbau an und testeten das sogenannte Wickel-Ei, das ausklappbar im Sanitärraum der Moosmutzelchen an der Wand angebracht ist. "Ausgesprochen formschön und praktisch", so die junge Mutter.