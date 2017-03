Schnelles Internet

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung fordert Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) auf, bei einer gesonderten Zusammenkunft über die Breitbandversorgung in Eisenhüttenstadt zu informieren. Vor allem soll erläutert werden, wie der Beschluss des Kreistages, weiße Flecken beim schnellen Internet im Landkreis zu beseitigen, umgesetzt wird. Der Landkreis hatte im Vorfeld eine Erhebung machen lassen, bei der herauskam, dass in Eisenhüttenstadt von 19803 Haushalten 273 unterversorgt sind. Jüngst hatte Peter Müller (SPD) die Zahlen in einem Ausschuss bezweifelt. Seiner Meinung nach sind mehr Haushalt betroffen.