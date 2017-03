Schulz steigt als Hennigsdorfer Bürgermeister aus

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Es war ein Stück Papier, das den 29-jährigen Andreas Schulz (SPD) ins Bürgermeisteramt hievte. Bei der ersten demokratischen Bürgermeisterwahl seit der Weimarer Republik entschied am 31. Mai 1990 das Los. Zuvor hatten Schulz und Günter Rennhack (CDU) in zwei Wahlgängen dieselbe Stimmenzahl auf sich vereint.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555913/

Was damals etwas holprig begann, nahm seinen souveränen Lauf. Schon bei der Wahl 1993 hatten die Hennigsdorfer das Sagen. Und wie auch bei den folgenden Wahlen 2001 und 2009 siegte Schulz jeweils mit 69 Prozent. Die Differenzen fanden hinter dem Komma statt.

Da ist es dann auch nicht verwunderlich, dass der ebenfalls seit Jahrzehnten in der Kommunalpolitik aktive Horst Brandenburg (Bürgerbündnis) am Dienstag sagte: "Da fällt mir keiner ein", als er nach einem möglichen SPD-Nachfolger für Schulz gefragt wurde. So dürfte es vielen Hennigsdorfern gehen: Die Geschicke und auch den Aufstieg der Stadt seit 1990 verbinden sie mit dem Namen Schulz.

Am Dienstag hat - und das ist durchaus seine Art - Schulz sehr selbstbestimmt und selbstbewusst den nahenden Schlussstrich unter diese Ära gesetzt. Über Monate hatte er sich bezüglich einer fünften Kandidatur nicht in die Karten schauen lassen. Nun sagte er in einem - auch das passt zu ihm - eher nüchtern wirkenden Besprechungsraum des Rathauses: "Das waren sehr lange, intensive und nicht immer einfache Überlegungen. Und diese grundsätzliche Lebensentscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Am 2. Februar 2018 ist meine Amtszeit vorbei."

Zeitgleich mit dieser Ankündigung gegenüber der Presse erhielten auch die Rathausmitarbeiter per Mail diese Nachricht. Viele unter ihnen dürften die Entscheidung ihres Chefs bedauern. Sicher hat ihn nicht jeder geliebt. Aber er wird bis heute geschätzt. Immer wieder heißt es aus dem Rathaus, dass dieser Verwaltungschef wisse, wovon er spricht. Dass er Probleme analysieren und Lösungen anbieten könne. Als studierter Ingenieur dürfte ihm dieses nüchterne Analysieren gelegen haben.

"Mein halbes Leben lang", so sagte der 55-Jährige, sei er nun Bürgermeister seiner Heimatstadt. Und dabei schaute er weit zurück: "Ich bin sehr dankbar, dass ich nach der friedlichen Revolution 1989 Geschichte im Hennigdorfer Maßstab nicht nur erlebt habe, sondern das Glück hatte, diese in meiner Heimatstadt konkret gestalten zu können." Und dann griff Schulz zu einer Formulierung, mit der er einen der seltenen Einblicke in das erlaubt, was ihn bewegt: "Das war eine historische Erfahrung."

Der Job hat ihm Spaß gemacht. Mit Abstrichen - "Jetzt geht es mehr ums Verwalten als ums Gestalten", sagte er jüngst in einem Interview - gilt das noch heute. Schulz machte aber auch keinen Hehl daraus, dass ihn dieser "24-Stunden-Job sieben Tage die Woche" an die Nieren geht.Familie und Gesundheit sollen nun Vorrang haben. Ob und wie er sich weiter beruflich betätigen will, ließ Schulz offen. Zwei politische Perspektiven verneinte er aber: Er werde weder 2019 zu den Landtags- noch zu den Kommunalwahlen antreten. Auch das ist Andreas Schulz: Solange Überlegungen noch nicht abgeschlossen sind, schweigt er. Jetzt möchte er nur anmerken: "So selbstbewusst, wie ich mich 1990 um das Amt beworben habe, so selbstbestimmt treffe ich jetzt meine Entscheidung."

Eine für Hennigsdorf zukunftsträchtige Entscheidung hat Schulz allerdings doch schon getroffen. Er war es, der seiner Partei am Freitag vorgeschlagen hat, den Landtagsabgeordneten Thomas Günther als Kandidaten fürs Bürgermeisteramt zu nominieren. Dieser gab an, erst im Februar damit konfrontiert worden zu sein. "Für mich ist es eine große Ehre und wunderbare Sache, vorgeschlagen zu werden", revanchierte sich der 49-Jährige, der im Landtag bisher nicht als Macher aufgefallen ist. Günther dürfte sich bewusst sein, im Fall seiner Wahl ein schweres Erbe anzutreten. Als Schulz 1990 startete, hatte er eine einmalige, kaum zu bewältigende Aufgabe vor sich: Das hässliche Entlein im Schatten der Berliner Mauer zu einer selbstbewussten Stadt am Rande der Metropole Berlin zu formen. Dass Hennigsdorf heute endlich ein Stadtzentrum besitzt und wieder wächst, das verbinden viele Hennigdorfer mit dem Namen Andreas Schulz.

Sollte Günther gewählt werden, beginnt er seine Amtszeit nicht in einer Stadt, die im Aufbruch ist. Von Visionen war am Dienstag auch nichts von ihm zu hören. Eher klang es nach einem "Weiter so!": Kitas und Schulen in städtischer Hand belassen, den Wirtschaftsstandort stärken und den beschlossenen Bau des Schwimmbades umsetzen.

Bei der Konkurrenz galt Schulz als unbesiegbar. Das hat deren Kandidatensuche nie leicht gemacht. Jetzt könnte vor allem das bürgerliche Lager Morgenluft wittern und vielleicht sogar mit der Linken gemeinsam eine Alternative präsentieren. Und die kommt aus der Ecke, von der man es kaum erwartet hat: dem an Mitgliedern schwachen Bürgerbündnis. "Der Name ist noch mit viel Wenn und Aber verbunden. Aber wir stehen mit einem parteilosen Hennigsdorfer in Kontakt", bestätigte Bürgerbündnis-Chef Horst Brandenburg. Verschmitzt fügte er hinzu: "Wenn ich dessen Namen nenne, schlägt der mich grün und blau." Bei der CDU ist dieser Name schon mal gefallen. Deren Fraktionschefin Birgit Tornow-Wendland - die eine eigene Kandidatur ausschließt - kann sich für einen gemeinsamen Alternativvorschlag durchaus erwärmen.