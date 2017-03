Interessenten für Ex-Finanzamt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Gebäude des ehemaligen Finanzamtes in Fürstenwalde steht weiter vor einer unklaren Zukunft. Nur eines ist sicher: Das Land hat für seine Immobilie in der Beeskower Chaussee keinen Bedarf mehr. Es sucht einen Käufer. Die Ausschreibung ist am Dienstag zu Ende gegangen.