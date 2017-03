Bahnhofstraße gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Bahnhofstraße in Fürstenwalde-Süd ist ab heute bis voraussichtlich 6. Mai gesperrt. In dieser Zeit wird ein gut 50 Meter langer Abschnitt von der Einmündung zur August-Bebel-Straße an grundhaft ausgebaut. Die Arbeiten gehören zur Gesamtbaumaßnahme an der Bebelstraße, ebenso wie das Regenwasser-Sickerbecken auf dem Anger. Dies sei inzwischen schon weitgehend fertiggestellt, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen mit. Ebenso Teil des Gesamtvorhabens ist der Ausbau der Ferdinand-Bauer-Straße zwischen Lange Straße und Rauener Kirchweg, damit die Polizei und Lidl erreichbar bleiben. Diese Arbeiten sollen vom 6. März bis 6. Mai erfolgen.