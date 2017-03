Wasserverband investiert 14,4 Millionen

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner/Grünheide (mst) Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) plant in diesem Jahr Investitionen von gut sechs Millionen Euro im Trinkwasser- und knapp 8,4 Millionen Euro im Schmutzwasserbereich. Der größte Anteil in der Sparte Schmutzwasser ist für das Hauptpumpwerk in Strausberg mit 2,5 Millionen Euro vorgesehen, aber auch in die Region Erkner fließen in diesem Bereich einige Investitionen.

In der Stadt selbst wird an der Woltersdorfer Landstraße ein Schmutzwasserkanal ausgewechselt. Die 550 000 Euro kostende Maßnahme wurde 2016 begonnen und soll nach Auskunft von André Bähler, technischer Leiter beim WSE, im April abgeschlossen sein. In Schöneiche investiert der Verband 115 000 Euro in die Neuerschließung der Straße Am Fließ. Hier lief die Schmutzwasser-Entsorgung bisher über Sammelgruben auf den Grundstücken. Die Grundstücke werden bis Ende April an das Abwassersystem angeschlossen. Im Zuge der Sanierung des Hauptpumpwerks in Woltersdorf, die bis 2018 abgeschlossen sein soll, wird zur Entlastung ein Staukanal in Rüdersdorf errichtet (Kosten: 520 000 Euro). Weitere Investitionen sind für die Erschließung des Feldwegs in Neu Zittau - Beginn im dritten Quartal vor dem Bau der Straße, Kosten liegen bei 150 000 Euro - und in Kagel-Möllensee (Grünheide) für Erschließungen der Wald-, Neue Wiesenstraße und des Kreuzwegs vorgesehen (405 000 Euro). In Grünheide und Gosen-Neu Zittau liegt der Erschließungsgrad beim Schmutzwasser bei 92 bis 93 Prozent, in Schöneiche sind 98 Prozent der Grundstücke angeschlossen und in Erkner und Woltersdorf 99 Prozent, sagt André Bähler.

Auch im Bereich Trinkwasser passiert einiges. Im Kreuzweg in Kagel wird im Zuge der genannten Bauarbeiten eine Leitung mit verlegt. Bisher versorgten sich die Anwohner aus eigenen Brunnen. In Schöneiche werden Leitungen gewechselt (Heuweg) und Leitungswechsel vorbereitet (Gutshof). Ebenfalls ausgetauscht wird, im zweiten Halbjahr, die Leitung Am Müggelpark in Gosen.

Die meisten Auswechslungen gibt es in Erkner: Alte Post-, Scharnweber- und Hessenwinkler Straße sowie Am Rund und Zum Seeblick. Die Maßnahmen beginnen bis auf die Scharnweberstraße im März/April. Dabei werde wie folgt vorgegangen, sagt Bähler: "Zuerst wird die neue Leitung verlegt und in Betrieb genommen. Dann werden die Hausanschlüsse umgebunden oder, bei älteren Modellen, ausgewechselt." Erst danach ende der Betrieb der alten Leitung. Die Trinkwassererschließung liege im gesamten Verbandsgebiet bei 99,9 Prozent.