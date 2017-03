E-Mails und Anrufe aus Fernost

artikel-ansicht/dg/0/

5700 Kraniche sind derzeit auf dem Weg nach Wriezen. Aber keine Angst! Die Oderbruchstadt wird in den nächsten Tagen nicht von einer großen Anzahl Federvieh bevölkert werden. Mit der Post unterwegs sind aber 5700 gefaltete Papierkraniche aus Hachioji. Der Anlass: der Todestag des in Wriezen verstorbenen japanischen Mediziners Dr. Nobutsugu Koyenuma.

Jährlich gedenken die Stadt Wriezen und Gäste aus seiner Geburtsstadt Hachioji des an Typhus verstorbenen Arztes, der zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Rathaus eine Seuchenstation leitete und der Krankheit tragischerweise nach nur wenigen Monaten selbst erlag.

"Einige Japaner kommen fast jedes Jahr zu Koyenumas Todestag", sagt Nils Nestler, der vor kurzem offiziell zum Japan-Beauftragten der Stadt Wriezen benannt wurde. Ein paar Glückwünsche hat der 34-Jährige für dieses Ehrenamt auch bekommen, erzählt er. An seiner Arbeit hat sich seit der Ernennung allerdings nicht viel geändert. "Es ist schon schön nun offiziell diesen Namen zu tragen, aber meine Aufgaben bleiben." Denn bereits in den Jahren zuvor hat sich Nils Nestler um einen regen Austausch mit der japanischen Stadt Hachioji bemüht. 2009 besuchte er dafür zum ersten Mal mit einer Schülergruppe des Evangelischen Johanniter-Gymnasiums Wriezen sowie mit Schulleiter Michael Tiedje die High School von Hachioji. "Zehn Tage waren wir insgesamt in Japan unterwegs. Hachioji gehörte zu unserer ersten Station", erinnert sich Nestler.

Bereits zwei Jahre zuvor hatte ihn die Stadt beauftragt, sich um eine japanische Schülergruppe zu kümmern, die in Wriezen zu Gast war. "Seitdem gibt es eine Art Freundschaftsvereinbarung zwischen den Schulen und Städten zum Austausch", sagt der Japan-Beauftragte. So etwa in den Bereichen "Jugend, Sport, beim Gedenken an Koyenuma und der Kultur", zählt Nestler auf.

Mit den Jahren ist ihm das Land in Fernost vertrauter geworden. "Vorher hatte ich keine Verbindung nach Japan. Ich bin da irgendwie reingerutscht", sagt Nestler und schmunzelt. Aber seine Aufgabe macht ihm sichtlich Spaß. In den zehn Jahren, die er die Kontaktpflege nun schon übernimmt, hat er einiges dazu gelernt. Nicht nur ein paar Worte Japanisch hat er aufgeschnappt, auch die japanischen Gepflogenheiten durchschaut er mittlerweile etwas besser.

Obwohl ihm die kulturellen Unterschiede immer wieder bewusst werden. Einige Anrufe, für die die Beauftragten aus Japan extra Deutsch gelernt hatten, nahm er dann doch lieber auf Englisch entgegen, gibt er zu. "Mich hat es wirklich beeindruckt, dass dort extra ein paar Worte Deutsch gelernt wurden, aber leider habe ich kaum etwas verstanden. Ich habe die Kollegen dann gebeten, mit mir besser Englisch zu sprechen", erzählt Nestler, der seit 2007 Mitarbeiter der Stadt Wriezen ist.

Um einen Japanisch-Crash-Kurs wird er allerdings in diesem Jahr nicht herumkommen, glaubt Nestler. Denn immerhin hat sich hoher Besuch angekündigt. Takayuki Ishimori, Hachiojis Bürgermeister, will Koyenumas Wirkstätte anlässlich des hundertjährigen Stadtjubiläums seiner rund 600 000-Einwohner-Metropole einen Besuch abstatten. "Ein konkretes Datum steht noch nicht fest. Aber angepeilt sind ein paar Tage im Juni oder Juli", sagt Nils Nestler.

Nach dem Kurzbesuch der japanischen Delegation im November wünscht sich die Oderbruchstadt, dass das japanische Stadtoberhaupt ein wenig mehr Zeit für Wriezen aufbringen kann. Alle Bürger und Japanfreunde, auch aus dem Umland, die sich mit Ideen und Austausch an dem Treffen als Freundeskreis beteiligen möchten, können sich bei Nils Nestler melden.

Zum Gedenken an Koyenuma sind alle Interessierten am 8. März ab 15 Uhr an die Grabstätte eingeladen. Danach lädt die Stadt zudem in den Ratssaal ein, um die Dokumentation der japanischen Filmproduktionsfirma, die Ende des vergangenen Jahres über Koyenuma gedreht wurde, anzusehen. Bislang ist der Mitschnitt, der im japanischen Fernsehen bereits landesweit ausgestrahlt wurde, nur in Originalsprache zu sehen. Die Stadt bemüht sich allerdings, um eine Version mit Untertiteln.

Kontakt: 033456 49164, nestler@wriezen.de