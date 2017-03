Neues Fertigteil-Depot am Fort-Graben

artikel-ansicht/dg/0/

Die Feuerwehr Manschnow gehört zu jenen mit den meisten Einsätze aller Wehren des Amtes Golzow. Momentan gehören 22 Mitglieder zum Einsatzteam. Sie rücken im südlichen Amtsbereich bei jedem Gebäudebrand mit aus, leisten bei Unfällen auf der B1, der B112 und der L33 häufig technische Hilfe. Ihr Depot allerdings gehört amtsweit zu den schlechtesten. Der Sanierungsbedarf an den ehemaligen NVA-Hallen am Fort Gorgast, in denen seit der Wende die Löschtechnik der Manschnower untergestellt ist, wurde schon 2008 als so erheblich eingeschätzt, dass ein komplett neues Depot errichtet werden muss.

Vor acht Jahren beschloss die Gemeindevertretung bereits den Neubau. Seither wurde über den günstigsten Standort nachgedacht. Finanzierungsmodelle waren zu entwickeln. In Betracht kamen eine leere Halle am Handelshof, ein Areal am ehemaligen Agrochemischen Zentrum (ACZ) und zuletzt sogar am Grundschulgelände. Doch entweder stimmten die Eigentumsverhältnisse nicht oder es war zu eng, so dass am Ende immer noch der jetzige Standort am Fort als der beste ausgewählt wurde. Dort haben sich die Feuerwehrleute auch ein gemütliches Klubheim eingerichtet, mit Terrasse und Grillplatz sowie Blick über den Fortgraben. Ein Ensemble, in das sie viel Eigenleistung gesteckt haben, und das sie auch künftig nicht missen wollen.

Trotz dieser Vorgeschichte gab es kurz vor der Beschlussfassung in der Gemeindevertretung doch noch einmal Hinweise darauf, dass der Standort nicht der beste sei. Einen Nachteil benannte Andreas Fröhlich so: "Das Gerätehaus gehört doch eigentlich in den Ort. Am jetzigen Standort in Gorgast gibt es das Problem, dass immer die Kreuzung der Bundesstraßen überwunden werden muss. Da kann wertvolle Zeit verloren gehen." Gisela Henschel brachte zum Ausdruck, was bereits mehrfach auf den Widerstand der Feuerwehren gestoßen war: "Wenn das neue Deport schon in Gorgast gebaut wird, warum vereinigt man dann nicht die beiden Ortswehren Gorgast und Manschnow?"

Bauamtsleiter Axel Kraetzer machte deutlich, dass es bei dem vorliegenden Beschlussentwurf nicht mehr um die Standortfrage gehe, sondern darum, die Kosten zu senken. Und zwar mit einer Fertigteilhalle. Denn die Baugrunduntersuchungen am Standort Fortgrabenufer hatten ergeben, dass allein die Gründung rund 130 000 Euro kostet. Im Falle einer Massivbauweise würden die Gesamtkosten etwa bei 910 000 Euro liegen. Doch so viel Geld kann die Gemeinde Küstriner Vorland, die sich in der Haushaltssicherung befindet, gar nicht aufbringen. Sie hatte sich das Limit von höchstens 600 000 Euro gesetzt. Laut dem vor einem Jahr beschlossenen Finanzierungsplan werden dafür Mittel aus dem Programm "Kleine Städte und Gemeinden" beantragt. 20 Prozent der Gesamtsumme, also 120 000 Euro, muss die Gemeinde als Bauherr aufbringen. Hinzu kommen noch einmal 160 000 Euro als kommunaler Anteil. Jeweils 160 000 Euro geben Bund und Land hinzu, wenn der Förderantrag bewilligt wird.

Also muss die Gemeinde Küstriner Vorland insgesamt 280 000 Euro ansparen. Seit Jahren legt sie Geld aus der Investitionspauschale dafür zurück, was nicht unbedingt für dringende Aufgaben, wie zum Beispiel die Anteile für Vorhaben im Flurneuordnungsverfahren oder bei der Schulsanierung, gebraucht wird.

Um am Standort Fortgraben im Kostenrahmen zu bleiben, greift die Gemeinde nun mit ihrem Beschluss auf ein Angebot der Firma E.L.F aus Holzminden (Niedersachsen) zurück. Die Stahl-Fertigteilkonstruktionshalle soll dann den Löschfahrzeugen der Manschnower, ein TLF 20/20 MAN und ein TSF-WMAN, als Garage dienen. An diese Fertigteilhalle soll jedoch ein Sozialtrakt in Massivbauweise angebaut werden, so dass sich optisch eine ähnliche Konstellation ergeben würde wie derzeit vorhanden.

Ohne auf die Einwände zu den Nachteilen des Standortes einzugehen stimmten die Gemeindevertreter über den Beschlussentwurf ab. Sie machten dabei einstimmig den Weg für die weiteren Vorbereitungen für das Vorhaben frei. Bis 2020 soll das neue Depot stehen.