Raus aus Hartz-IV - zum Erzieher

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555925/

Marcella Kuhn aus Mittweide hatte eine Ausbildung bei der Bahn gemacht. Aber in dem Beruf arbeitete sie schon länger nicht mehr. Sie wurde Leistungsempfängerin beim Jobcenter und arbeitete in einem 1,50 Euro-Job bereits in der Kita Trebatsch. Dann kam das Angebot, noch einmal - mit 41 Jahren - durchzustarten und einen neuen Beruf zu erlernen: Erzieherin. Am Mittwoch bekam sie neben 14 anderen Frauen und einem Mann aus dem Oder-Spree-Kreis nach zweijähriger Ausbildung ihr Abschlusszertifikat. Auch Frank Laskowski aus Schöneiche konnte freudig erregt sein Zeugnis in Empfang nehmen. Aus dem ehemaligen Fliesenleger ist ein Erzieher geworden. "Ich war selbstständig und konnte mir nicht vorstellen, bis zur Rente damit mein Geld zu verdienen", erzählt der 48-Jährige. Animiert worden, einen neuen Beruf zu gehen, sei er von Freunden. Frank Laskowski hat jetzt seine Bewerbung in der Kita "Buratino" in Eggersdorf abgegeben, wo er auch seine Praktika absolvierte. "Ich hoffe, es klappt mit der Einstellung", wünscht er sich. Marcella Kuhn kann dagegen schon sicher sein: "Ich fange gleich morgen in der Kita in Trebatsch an", sagte sie am Dienstag nach der Zertifikat-Übergabe im Beeskower Spreepark. Beglückwünscht wurde sie auch von ihrer persönlichen Ansprechpartnerin aus dem Jobcenter, Carmen Bartsch. "Ich ziehe vor ihr den Hut, denn es ist nicht einfach, sich noch einmal so einer Herausforderung zu stellen", würdigte sie. Das Jobcenter werde den beruflichen Neueinstieg noch unterstützen, zum Beispiel mit Fahrgeld. Aber letztendlich fallen alle, die sich jetzt Erzieher nennen dürfen, mit einem abgeschlossenen Arbeitsvertrag aus dem Leistungsbezug. Sie können wieder selbständig für sich und ihre Familie sorgen.

Weil das dem Jobcenter in diesem Bereich schon ein zweites Mal gelungen ist, kündigte Leiterin Angelika Zarling eine Neuauflage der Qualifizierungsmaßnahme an. "Weil überall Erzieher gesucht werden, liegt die Vermittlungsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen bei fast 100 Prozent."

Insgesamt gab es für diese berufliche Weiterbildung zum Erzieher 40 Bewerber, aber nur 16 haben das Ziel erreicht. Das zeigt auch, dass die Anforderungen an Menschen, denen Kinder anvertraut werden, sehr hoch sind. Bedingung für die Teilnahme an einer Weiterbildung sind unter anderem eine abgeschlossene Berufsausbildung und die gesundheitliche Eignung. Das Alter ist egal. Das Jobcenter unterbreitet dem Projektträger, in diesem Fall dem Berliner Institut für Frühpädagogik, die Vorschläge. Dieser entscheidet über die Aufnahme in die Weiterbildungsmaßnahme, das Jugendamt begleitet.

Für Martin Isermeyer, Leiter des kreislichen Jugendamtes, sind Seiteneinsteiger keine Notmaßnahme, sondern eine Chance. Sie brächten nicht nur Wissen mit, sondern auch Lebenserfahrung. "Ich finde das Modell wunderbar und wünsche mir Strahlkraft in andere Bereiche", bekannte er.

Ähnlich lobende Töne waren von Thomas Drescher, Staatssekretär für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, und Landrat Rolf Lindemann zu dem Projekt zu hören. Der Gesetzgeber gebe viel Geld für Fördermaßnahmen aus, aber oft seien sie nur für "Konfektionsware" zugeschnitten und wenig sinnvoll. Gemeinsam sei es gelungen, eine "fördermechanische Wunderwaffe" zu entwickeln, die nachhaltig Menschen in für die Gesellschaft wichtige Arbeit bringe.