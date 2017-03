Fußball-Mädchen halten sich trotz weicher Knie gut

artikel-ansicht/dg/0/

Auf dem Weg nach Sandersdorf (Sachsen-Anhalt) hatten die Storkowerinnen noch einen Zwischenstopp in Bitterfeld eingelegt, um dort in einer angemieteten Sporthalle ein letztes Training durchzuführen. Danach fuhren sie ins Hotel Bavaria. Nach dem Abendessen in einer Pizzeria ließen sie den Abend mit Spielen und Videos im Hotel ausklingen.

"Beim Frühstück am nächsten Morgen war den Mädchen anzusehen, wie angespannt sie waren", berichtet Trainer Joachim Gerlach. "Nach der Ankunft in der Ballsporthalle in Sandersdorf fiel den Mädchen als erstes die Turnierzeitung in die Hände. Als sie dort lesen mussten, dass bei den Gegnern Mädchen teilnehmen, die teilweise in der B-Bundesliga spielen, wurden die Knie noch etwas weicher."

In der ersten Partie trafen die SSC-Juniorinnen auf das Team des 1. FC Neubrandenburg (Sportschule). Hier zeigten die Storkowerinnen ihre spielerische Klasse, vergaßen aber Tore zu schießen. Kurz vor Spielende gelang Joanna Füchsel das erlösende 1:0. Im zweiten Spiel gegen den DFC Westsachsen Zwickau neutralisierten sich beide Teams - 0:0. Gegen den ESV Lok Meinigen zeigten die Storkowerinnen ihr bestes Spiel. Sie dominierten und erspielten sich zahlreiche Torchancen, von allerdings keine genutzt wurde. Mit dem Schlusspfiff kassierten sie das 0:1.

"In der folgenden Partie gegen den 1.FC Lübars, hatte man das Gefühl, dass Lübars den Auftrag hatte, unsere spielerische Stärke mit extremem Körpereinsatz zu unterbinden", sagt Trainer Gerlach. Nach dem 1:0 für Lübars in der 2.Minute wurde Storkows Jolie Halka gefoult und musste verletzt ausgewechselt werden. Eine Minute später traf es Hanna Schiebel, die ebenfalls das Spielfeld verlassen musste. Diagnose im Krankenhaus: beide mit schweren Prellungen.

Danach schoss Storkows Julia Klockenberg einen Strafstoß an den Pfosten (6.). Vier Minuten später gelang Joanna Füchsel nach schönem Zuspiel von Pauline Deutsch der Ausgleich, kurz danach fiel dann das 1:2. "In der Folge erhielten wir wegen der vielen Fouls gegen uns noch zwei weitere Strafstöße zugesprochen, die leider auch nicht verwandelt wurden", erklärt der SSC-Trainer. Am Ende ging das Spiel 1:3 verloren.

In der letzten Partie unterlagen die Storkowerinnen dem Magdeburger FFC 0:3. Doch sie haben sich gut gehalten gegen ein Team mit Mädchen im Kader, die schon in der B-Juniorinnen Bundesliga aktiv sind. "Wir dürfen nicht zu enttäuscht sein, immerhin waren der jüngere C-Jahrgang", sagt Gerlach. Joanna Füchsel wurde als eine von drei besten Spielerinnen ausgezeichnet.

Storkower SC: Katja Krüger - Jolie Halka, Hanna Schiebel, Lucie Christopeit, Julia Klockenberg, Valerie Reichardt, Alina Schulz, Pauline Deutsch, Joanna Füchsel