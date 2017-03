"Die Geschichte macht süchtig"

artikel-ansicht/dg/0/

Für die ARD-Serie "In aller Freundschaft" steht Schauspieler Thomas Rühmann (61) in dieser Woche in Leipzig als Dr. Heilmann vor der Kamera. In Fürstenwalde stellt er am Sonnabend einen Stoff vor, der ihn selbst süchtig gemacht hat - "Sugar Man - Das bittersüße Märchen des Sixto Rodriguez". Manja Wilde sprach mit ihm.

Herr Rühmann, was mögen sie an "Sugar Man"?

Es ist die aberwitzige Geschichte eines Musikers, von dem alle glauben, dass er tot ist. Aber er lebt, und er erfährt späte Gerechtigkeit. So etwas interessiert einen als Künstler immer.

Wie wurden Sie auf den Stoff aufmerksam?

Es gibt einen Dokumentarfilm darüber, der 2013 einen Oscar bekommen hat. Ich habe den Film im Winterurlaub gesehen und sofort angefangen zu arbeiten. Eine richtige Initialzündung! Eine Wahnsinnsgeschichte.

Was fasziniert Sie besonders?

Rodriguez brachte in den 70er Jahren erfolglos zwei Platten in Amerika heraus. Es gab null Kommentare darauf. Es war die Zeit, wo ein Latino keine Chance hatte. Also geht er wieder auf den Bau, arbeitet als Abrissarbeiter. In Südafrika wird er, ohne es zu wissen, zum Protestsänger. Die Stimme gegen die Apartheid. Die Beschreibung Südafrikas erinnert an die DDR, an Zensur. Rodriguez' Songs werden verboten, aber jeder hat eine Kassette damit. So wie es damals bei uns im Osten war. Das spricht sich rum. Irgendwann gibt es die Songs in jedem Plattenladen. Rodriguez weiß nichts davon. Die Tantiemen sammeln sich an. Aber er bringt sich der Legende nach wegen Erfolglosigkeit fast um. Dann machen sich zwei südafrikanische Musikfans auf die Suche nach ihm ...

Wie setzen Sie den Stoff um?

Der Film hat eine schöne Dramatik, wie eine griechische Tragödie. Die nutzen wir. Ich erzähle ein Stück Geschichte, dann spielen wir Lieder von Wenzel, Biermann, Hein und anderen. Mit deren Texten haben wir die Songs von Rodriguez versehen. Damit rutschen sie an uns heran, gehen unter die Haut. Und bis zur Pause denkt man: Der ist tot, der hat sich auf der Bühne erschossen. Aber es gibt auch lustige Texte. Und am Ende gibt's "Sugar Man", diesen Drogensong. Eine wirklich süchtig machende Geschichte.

Nach Fürstenwalde kommen Sie am Sonnabend nicht allein.

Stimmt: Jürgen Ehle, ein Loop-Gitarrist, Bassistin Monika Herold und ich kommen als Trio.

Thomas Rühmann: Sugar Man", Sonnabend, 19 Uhr, Kulturfabrik Fürstenwalde. Karten: 27 Euro Vorverkauf zzgl. Gebühr, 30 Euro Abendkasse