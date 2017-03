Freitag beginnen Musikfesttage

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Heute beginnt das Brandenburgische Staatsorchester unter Chefdirigent Howard Griffiths die Proben für die Uraufführung des Werks "Luthers Träume". Siegfried Matthus, der die Musik dafür geschrieben hat und auch für das Libretto verantwortlich ist, wird bei den Proben anwesend sein. Unter anderem dieses Werk gehört am Freitag zum Eröffnungsprogramm der Deutsch-Polnischen Musikfesttage an der Oder. Ministerpräsident Dietmar Woidke wird die Musikfesttage, die bis 12. März dauern werden, um 19.30 Uhr in der Konzerthalle eröffnen.