Närrisches Treiben geht weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Leißnitz/Bugk/Günthersdorf/Klein Briesen (MOZ) In Leißnitz findet am Sonnabend die traditionelle Weiberfastnacht statt. Ab 8 Uhr zampern die Frauen durch die Ortsteile Kuhnshof, Sarkow und Glowe sowie mittags durch Leißnitz. Ab 19 Uhr wird im Festzelt gefeiert. Mit dabei: DJ Quick Willi. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik und Eisbeinessen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555930/

Am Sonnabend um 9.30 Uhr trifft sich die Zampergesellschaft in Bugk vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Begleitet werden die Kostümierten von den Spreetaler Blasmusikanten. Ab 20 Uhr sorgen die Cocoband und DJ Jens im Festzelt für Stimmung (Eintritt: 6 Euro). Schon ab 19 Uhr bitten die Günthersdorfer zum Tanz in der ehemaligen Gaststätte mit Sven Loichen. Die Klein Briesener feiern ab 19.30 Uhr in ihrer Gaststätte mit DJ Marko. Zuvor zampern sie durchs Dorf. Treffpunkt um 9 Uhr: die Gaststätte.