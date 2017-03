Gedenkstätten in Oberhavel wachsen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) "In keiner anderen deutschen Gedenkstätte wachsen die Besucherzahlen so stark wie bei uns", sagte Stiftungsdirektor Günter Morsch. "Die Logistik bricht hier jedes Wochenende zusammen." Die Gedenkstätte plant daher eine Erweiterung des Besucherzentrums. So begann Morsch seine Jahrespressekonferenz am Dienstag mit einem Dank. Denn Bund und Land stocken den Jahresetat der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten um insgesamt 400 000 Euro auf 6,65 Millionen Euro auf. Damit könnten Honorarzahlungen angepasst und notwendige Investitionen vorgenommen werden, sagte Morsch. Vor allem aber werde die Anstellung einer pädagogischen Kraft an der Gedenkstätte im ehemaligen Zuchthaus Brandenburg-Görden möglich. Dort wird im früheren Direktorenhaus und einem benachbarten Neubau noch in diesem Jahr die erste Dauerausstellung eröffnet. Bislang fehlt das Personal dazu.

Die Gedenkstätte Sachsenhausen eröffnet im Juni eine neue Dauerausstellung zum Thema Täterschaft im früheren Kommandantenhaus, das derzeit saniert wird. Aus Anlass des Reformationsjubiläums ist ab 22. Oktober eine Sonderausstellung über verfolgte evangelische Christen, die im KZ Sachsenhausen inhaftiert waren, darunter die Ermordeten Martin Niemöller und Friedrich Weißler, zu sehen. In einer neuen Werkstattausstellung werden zudem ab 26. November Nachlässe ehemaliger Inhaftierter des sowjetischen Speziallagers gezeigt, wie die im Lager gefertigten Gegenstände sowie Fotos und Briefe, die die 91-jährige Berlinerin Leonore Bellotti im vergangenen September der Gedenkstätte vermacht hatte. Sie war mit ihrer Mutter Frieda Fink inhaftiert worden und lernte in der Haft ihren späteren Ehemann Giovanni Bellotti kennen. Stolz zeigte sich Morsch darüber, dass das jährliche Bundesgedenkstättenseminar mit bedeutenden Historikern im Juni in Sachsenhausen stattfindet. Thema ist die Bildungsarbeit zur NS-Täterschaft.

Eine der wichtigsten Neuerungen in der Gedenkstätte Sachsenhausen wird die Unterbringung des Depots im Mittelbau II des Industriehofs sein, der seit vergangenem Jahr umgebaut wird. Die bislang provisorisch untergebrachten umfangreichen Sammlungen erhalten dann einen dauerhaften Platz. Am 5. November ist aus diesem Anlass ein Tag der offenen Tür geplant. Die Stiftung bestreitet den 2,41 Millionen Euro teuren Umbau des 80 Meter langen Gebäudes aus Haushaltsmitteln.

Artefakte aus den Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück werden mit Unterstützung von einer halben Million Euro der Volkswagen-Stiftung seit Mitte Februar von acht Wissenschaftlern in Ravensbrück erforscht. Wichtige Investitionen in diesem Jahr seien die Sanierung des Zellenbaus und der Innenausbau des historischen Wasserwerks, sagte Insa Eschebach, Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Die größte Veränderung wird der Ort durch die Erschließung des zehn Hektar großen Südgeländes mit dem historischen Lager innerhalb der nächsten drei Jahre erfahren. Die frühere Struktur mit Lagerstraße, Baracken, Werkstätten und Männerlager soll wieder sichtbar werden. Eine Rekonstruktion von Gebäuden sei dabei nicht geplant, so Eschebach. Die Planung soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Bund und Land stellen insgesamt 700 000 Euro zur Verfügung. Jugendliche sollen an der Gestaltung beteiligt werden.

Der Erhalt historischer Bauten werde die Stiftung auch in den kommenden Jahren beschäftigen, sagte Direktor Morsch. Einige Gebäude, die vor 24 Jahren saniert wurden, müssten bereits wieder erneuert werden. Problematisch sind die Unterhaltskosten der Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße in Potsdam, sagte deren Leiterin Ines Reich. Das frühere KGB-Gefängnis unweit des Neuen Gartens zählt jährlich etwa 10 000 Besucher. Zu wenig Personal für Pädagogik und zur Besucherbetreuung gibt es wegen fehlender Finanzierung in allen Gedenkstätten. "Wir müssen Anfragen zu Führungen und Schülerprojekte ablehnen, weil uns das Personal fehlt", sagte Sylvia de Pasquale, Leiterin der Gedenkstätten in Brandenburg.