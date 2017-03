Pohle zu den Anfängen seiner Karriere

artikel-ansicht/dg/0/

26. Februar 2017 Start in die neue Saison - erster Lauf zum 21. Stadtmeisterschaftslauf auf der Insel in Eisenhüttenstadt

Die Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaft im Laufen geht in die 21. Auflage. Vor dem Start würdigte die Eisenhüttenstädter Bürgermeisterin Dagmar Püschel das Eisenhüttenstädter Friedenshaus um Mechthild Tschierschky, diese beliebte Eisenhüttenstädter Laufserie weiter zu erhalten. Sie wünschte allen Sportlern die bestmöglichen Ergebnisse und vor allem viel Freude an ihrem Hobby. Sowohl Püschel als auch Tschierschky hielten sich bei ihrer Ansprache beim Start neben der Inselgaststätte angesichts der ungemütlichen Witterung recht kurz. Gelaufen wurde auf der Zwei-Kilometer-Runde über zwei und sechs Kilometer. Ansonsten nur wenige Neue im Läuferfeld, allerdings fehlten auch potenzielle Starter wie etliche von der BSG Stahl, die am Wochenende bei den offenen Lausitzer Meisterschaften starteten.

Dafür kam der Olympionike Hagen Pohle, der am Sonntag seinen 25. Geburtstag feiert. Auch diese Saison ist beim Beeskower von vielen Trainingslagern geprägt, Saisonhöhepunkte für Pohle sind die Verteidigung des Mannschaftssieges beim Europapokal und der 20-Kilometer-Wettbewerb bei den Weltmeisterschaften in London. "Ich werde diese Serie nicht komplett durchlaufen. So dreimal werde ich starten können", erklärt Pohle, der als Nachwuchsathlet oft hier gelaufen war. Wenn er sich mal in der Region aufhält, dann hilft er seinem Verein Leichtathletik in Beeskow sowohl als Fahrer und Betreuer zu regionalen Wettkämpfen als auch gelegentlich als Kampfrichter. In Eisenhüttenstadt war er auf der Sechs-Kilometer-Distanz nicht unbedingt auf einen Spaziergang aus. Schnell hatte er sich zusammen mit dem ambitionierten Tim Foerster (OSV Holzinger/M35) und dem 17-jährigen Sportschüler Marius Ziems von der BSG Stahl an die Spitze gesetzt. Während Ziems nach vier Kilometern abreißen ließ (22:21 min), einigte sich das verbliebene Duo kurz vor dem Ziel, den ohnehin schnelleren Pohle (21:40) den Vortritt zu lassen. Er war nach einem somit gleichmäßigen Lauf mit einer Sekunde Vorsprung im Ziel. Ziems folgten mit David Schulz (OSV Holzinger/M35/23:45), Christopher Klenner (Stählerne Barsche Eisenhüttenstadt/M30/23:45), Torsten Ledwig (Diehloer Hügelläufer/M50/24:15) und Matthias Thierbach (Neuzelle/M20/25:08) alte Bekannte. Schnellste Frau über sechs Kilometer war Beate Ledwig (Diehloer Hügelläufer/W50/29:34) vor Gudrun Bullack (Leichtathletik in Beeskow/W45/30:24) und Gudrun Sandke (BSG Stahl/W45/30:31).

Auf der mehr dem Nachwuchs vorbehaltenen Zwei-Kilometer-Strecke gaben mit Ben Putzert (2002/7:07) und Stadtmeisterschaftsneuling Tobias Birkholz (2003/7:41) zwei Kanuten den Ton an. Der drittplatzierte William Wollenberg (2007/8:22) war Schnellster aus dem Verfolger-Feld mit sieben Beeskower Athleten. Unter ihnen lief mit Theresia Gottschall das schnellste Mädchen (2002/8:47). Sie startete hier zum ersten Mal. "Theresia begann mit der Leichtathletik recht spät und trainiert zweimal wöchentlich. Sie läuft gern und will diese Serie bestreiten", sagt ihre Trainerin Beatrix Pohle. Zweitschnellstes Mädchen war Beate Bernard (2003/LC Cottbus/9:32) vor der Kanutin Alexa Hammermeister (2007/9:38).

Ergebnislisten können unter hagenbernard@web.de angefordert werden.