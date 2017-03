artikel-ansicht/dg/0/

Versprochene Arbeiten stehen weiter aus

Bad Saarow (MOZ) Die unklare Lage mit der Parkhotel-Baustelle hat in Bad Saarow mal wieder eine Diskussion in der Gemeindevertretung hervorgerufen. Die Verwaltung soll nun Druck auf den Bauherrn ausüben. Dieser hatte für Beginn dieser Woche Bauarbeiten angekündigt - zu sehen war davon am Dienstag noch nichts.

"Pure Entspannung": So kündigt es seit langem ein Schriftzug neben einem Scherenschnitt am Bauzaun um das Parkhotel-Grundstück an. Von Bautätigkeit ist auf dem Areal aber noch immer nichts zu sehen.



© MOZ/Bernhard Schwiete