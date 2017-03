artikel-ansicht/dg/0/

Neuhof an der Zenn (dpa) Sie durchbrachen den Zaun ihres Geheges und rannten auf eine Straße: Etwa 30 Schafe sind in Bayern von zwei Autos erfasst und getötet worden. Ein Fahrer sei nahe Neuhof an der Zenn bei Nürnberg von der Herde mit etwa 500 Tieren überrascht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Schafe hatten sich wahrscheinlich erschreckt und daraufhin einen Elektrozaun durchbrochen. Kurz nach dem ersten Zusammenstoß am Dienstagabend konnte ein weiterer Autofahrer zwar noch rechtzeitig bremsen, mehrere Tiere wurden aber gegen seinen Wagen geschleudert. Dem Schäfer und Helfern gelang es, einen Großteil der noch lebenden Schafe wieder einzufangen. Der Polizei zufolge könnten aber einzelne Tiere noch in der Gegend unterwegs sein.