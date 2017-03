Faschingsspaß bei den Fürstenberger Strolchen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Das war knapp. Einen Tag vor dem offiziellen Ende der drei tollen Tage wollten es sich die Kinder der Fürstenberger Kita "Kleine Strolche" nicht nehmen lassen, noch einmal bunt kostümiert einen spaßigen Vormittag zu erleben. So stand am Dienstag eine Faschingsfete mit allem was dazu gehört auf dem Programm. Aber erst einmal stärkten sich die Strolche. Nach einem ausgiebigen Frühstücksbuffet ging es los. Wobei jedem der Kinder für ein paar Momente die volle Aufmerksamkeit aller gehörte: Jeder einzelne Strolch wurde mit seinem Kostüm vorgestellt. Und wenn jemandem noch etwas mehr dazu einfiel, konnte er seinen Spielkameraden natürlich auch berichten, wen er darstellen wollte und was das Besondere an seinem Kostüm war. Anschließend tobten die Kleinen durch das Foyer, etwa beim Besenrennen, versuchten beim Stuhltanz einen freien Platz zu ergattern oder sicherten sich Nachschub an Naschereien. Wie es sich für jede Faschingsparty gehört, führte eine Polonaise durch die Einrichtung.