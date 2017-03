artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Am heutigen Mittwoch, 1. März, können Besucher ab 18.30 Uhr einer Vortragsreihe im Archäologischen Landesmuseum lauschen. Thema des Abends "Zwischen Kathedralgotik, den Parlern und dem Ordensland - innovative Bautechniken und Zierformen im Backsteinbau der Mark Brandenburg". Hierzu spricht Kunsthistoriker und Bauarchäologe Schumann aus Berlin. Die märkische Backsteintechnik und der dazugehörige Dekor erreichten beim Bau der Klöster Lehnin und Chorin erste Höhepunkte. Nach dem Aussterben der askanischen Markgrafen 1320 wanderten die hiesigen Bauleute auch nach Nordosten und fanden im dortigen Deutschen Orden neue Auftraggeber. Der Backsteinbau erfährt eine technologische und gestalterische Weiterentwicklung. Von dort kommen schließlich die Anregungen, die nach der Mitte des 14. Jahrhundert im Stettiner Raum von einigen Bauleuten um Hinrich Brunsberg Baumeister aufgegriffen wurden. Diese vermögen schließlich an verschiedenen Orten und gleichzeitig Backsteinbauten von hoher Qualität, reichem Zierrat und in kurzer Bauzeit zum Abschluss bringen und bedienen sich dabei neben dem hohen technischen Stand der Backsteintechnik im Ordensland auch den gestalterischen Anregungen der Architektur der Parler. Der Vortrag versucht Bezügen zwischen ehem. askanischen Bauleuten, der Backsteinarchitektur im Ordensstaat, den Baumeistern um Hinrich Brunsberg und möglichen Nachfolgern in der Mark Brandenburg nachzuspüren.