Zwei Feuerwehr-Großeinsätze in Germendorf

Germendorf (OGA) Gleich zwei große Einsätze gab es am Mittwochmorgen in Germendorf. Gegen 1.22 Uhr ging in der Einsatz-Leitstelle der Feuerwehr in Eberswalde der Notruf eines älteren Ehepaars aus der Kremmener Allee ein.