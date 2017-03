Schillers "Moderne Räuber"

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) "Das Theater glich einem Irrenhause, rollende Augen, geballte Fäuste, stampfende Füße, heisere Aufschreie im Zuschauerraum!" - so euphorisch wurde die Mannheimer Uraufführung "Die Räuber" 1782 geschildert. Schillers Sturm und Drang Stück ist längst ein moderner Klassiker, eine explosive Mischung aus Familientragödie und rebellischer Räubergeschichte. Die Kernfragen des Stückes: Wie viel Freiheit, wie viel Vater braucht der Mensch? Wie entsteht Gewalt? Diese sollen in der neuen Inszenierung des Brandenburger Jugendtheaters unter der Leitung von Christiane Ziehl beantwortet werden. Zusammen mit der Choreographin Kati Heidebrecht und Musikern der Brandenburger Symphoniker soll ein Theaterabend entstehen, der Tanz, Gesang und leidenschaftliches Schauspiel vereint. Kooperativ wurden die Texte teilweise neu erarbeitet und so das Stück in die heutige Zeit transportiert. "Wir sind aber so nah wie möglich am Original geblieben. Dennoch haben wir das 130 Seiten starke Werk auf 30 Seiten gekürzt", betonte die Regisseurin beim Theaterfrühstück. Musikalisch geht man bei den modernen Räubern mit der deutschen Hardrock-Band Bonfire neue Wege. Zudem wird das Männerstück aufgrund der vielen weiblichen Akteure zur "Räuberinnenbande". Das Drama erscheint also in vielen Teilen in einem modernen Gewand, wird quasi entstaubt. Passend zur Darstellung einer revoltierenden Jugend, die ausbrechen will aus dem bürgerlichen Elternmief gegen Konsumterror und Globalisierung für eine gesellschaftliche Gerechtigkeit. Der Inhalt: Ein Vater hat zwei Söhne, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ohne Mutter wachsen sie auf dem väterlichen Schloss auf. Beide Söhne verlieben sich in das gleiche Mädchen, das der Vater als Waisenkind aufgenommen hat. Dieser wird daraufhin vom Vater verstoßen und zieht mit seinen Räubern gegen eine Weltordnung zu Felde, die offensichtlich nicht gerecht ist. Karls erschreckende Selbstjustiz und die kühle Anarchie von Franz entfesseln einen Kampf darum, was Gerechtigkeit im Privaten und in der Welt sein soll oder sein kann. Gibt es eine gute Gewalt? Den beiden Brüdern jedenfalls fallen keine gewaltfreien Lösungsstrategien ein, um die Ordnung ein wenig zu lockern. Sie finden vorerst Spaß am Chaos, sind letztendlich auf der Suche nach dem persönlichen Glück und scheitern an der eigenen Gier. Junge Leute spielen junge Leute nicht nur für junge Leute. Die Besucher werden sprachlich und schauspielerisch einen Schiller erleben, der noch immer etwas zu sagen hat und dessen Sturm und Drang moderner denn je ist. Passend zum Brandenburger Jugendtheater ist ebenso ein Schiller Zitat:"Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt." Denn ihr "Theaterstück" Grete Minde hat es wieder auf die Nominierungsliste für den Jugendtheaterpreis PAPAGENO AWARD geschafft. Er ist die höchste Auszeichnung für Jugendtheater mit jugendlichen Protagonisten und soll auf die Leistungen der jungen Schauspieler und auf die wertvolle Arbeit aller Jugend-Theatermacher aufmerksam machen. Unterstützung bekommt das Jugendtheater vom Verein der Brandenburger Theaterfreunde. Der Freundeskreis setzt sich dafür ein, dass das Brandenburger Theater als kultureller Mittelpunkt der Stadt und der Region erhalten bleibt, die Finanzierung des Theaters langfristig sichergestellt wird und das Brandenburger Theater eine zunehmende Attraktivität und Akzeptanz findet. Wer die Arbeit der Theaterfreunde unterstützen möchte, findet unter www.theaterfreunde-brb.de die notwendigen Informationen. Die Premiere "Die Räuber" von Friedrich Schiller findet am Samstag, 22. April, um 19 Uhr statt. Die nächsten Termine sind am 3. Mai und 8 Mai. Beginn jeweils um 19 Uhr in der Studiobühne.