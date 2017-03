Narren verabschieden sich

artikel-ansicht/dg/0/

Liebenwalde (OGA) Die Faschingsfeier der Liebenwalder Volkssolidarität am Rosenmontag ist ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Stadt. Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert. Nach einem zünftigen Auftakt am 11.11. und zahlreichen "lustigen" Veranstaltung trafen sich die Mitglieder der Ortsgruppe am "rasenden Montag" noch einmal, um bei Kaffee und Pfannkuchen sowie Sekt und lustigen Geschichten die Karnevalssaison ausklingen zu lassen.