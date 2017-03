Hartzwalde gibt Rätsel auf

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555956/

Er lebte in den 1930er-Jahren in Holland, angeblich als Leibarzt der holländischen Königsfamilie, und musste auf Geheiß Himmlers - wie er nach dem Kriege angab - ab 1940 gezwungenermaßen als dessen Privatarzt fungieren. Kersten hatte schon 1934 das Gut Hartzwalde erworben und erweiterte es dann später um ein Waldgebiet. Wie das Landeshauptarchiv Brandenburg mitteilte, sind keine Unterlagen über Felix Kersten und das Gut Hartzwalde überliefert. Hartzwalde wird als "Außenlager" und Kersten als "Betreiber" und Himmlers Masseur genannt. Dort haben ausschließlich KZ-Häftlinge, überwiegend weibliche und später auch männliche Zeugen Jehovas, gearbeitet. Bernard Strebel schränkt in "Das KZ Ravensbrück" ein, dass Hartzwalde kaum als Außenlager im eigentlichen Sinne zu bezeichnen ist. Das Gut war neben Lychen ein Ort, an dem Himmler heimlich mit Vertretern des Jüdischen Weltkongresses und Hilfsorganisationen um die Auslieferung von Häftlingen verhandelte. Nicht diese Gespräche sollen Gegenstand des Interesses sein, sondern der Mensch "Kersten". Er rühmt sich, die Aktion "Weiße Busse" gemeinsam mit dem damaligen schwedischen Außenminister ins Leben gerufen und vom Nazi-Regime Verfolgte gerettet zu haben. Diese seine persönliche Auffassung fanden sich bei Recherchen im Institut für Zeitgeschichte in München bestätigt. Bei der Verlegung seines Wohnsitzes im Jahre 1943 nach Schweden konnte er auch eine Zeugin Jehovas als Haushaltshilfe mitnehmen. In Briefen schrieb sie: "Durch seinen guten Einfluss mit Himmler hat Dr. Kersten vielen geholfen, ..., aber es gelang nicht immer, was ihn dann betrübte." Und: "Dr. K. bekam alle noch am leben warenden Juden frei, und viele kamen ja mit den Bustransporten nach hier."

Vielleicht gibt es auch heute noch Menschen aus seinem damaligen Umfeld, die etwas über seine Familie und den Freundeskreis wissen. In diesem Zusammenhang wäre auch von Interesse, wer die früheren Eigentümer des Gutes und des später erworbenen Waldgebietes waren. Fragen, auf die es bislang noch keine befriedigenden Antworten gibt. Die Recherchen beziehen sich auf den Wahrheitsgehalt der Aussagen von Kersten, denn in schwedischer, dänischer und norwegischer Literatur spielt er kaum eine Rolle. Darin wird ein norwegischer Diplomat als Initiator der Hilfsaktion "Weiße Busse" genannt.