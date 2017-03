artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Ein Priester hat es zur Zeit der Slawenherrschaft nicht leicht. Laut der Geschichtsschreibung durch Saxo Grammaticus durfte er in bestimmten Tempeln nicht atmen. Das Abbild von Svantovit, einem vierköpfigen slawischen Gott, jeder Kopf schaut in eine Himmelsrichtung, durfte durch das Atmen nicht verunreinigt werden. Doch wer waren die Heveller, Sprewanen und Dossanen? Antworten dazu bekommt man im Archäologischen Landesmuseum im Paulikloster. Noch mehr erfährt man von den Sitten und Bräuchen unserer Vorfahren bei den monatlich stattfinden Museumsführungen. Museumsmitarbeiter und Archäologen führen die Gäste zu historisch wichtigen Ereignissen, einzigartige Funde oder bestimmte Epochen durch die Räume des Museums und dringen tiefer in die Materie ein. Archäologin Fatima Wolgast berichtete von den heiligen Pferden, der Gottheit Svantovit, dessen Figur als kleiner Taschengott mitgeführt wurde, oder der Eigenart der Slawen, ihre Toten mit Steinen zu beschweren, um eine eine Wiederkehr des Verstorbenen zu verhindern. "Warum sich die Hinterbliebenen davor fürchteten, bleibt im Allgemeinen unklar", erklärte die Archäologin. Ausgestellt sind rund 11.000 Exponate auf 2000 m². Fünf Millionen Museumsstücke im Fundus garantieren zudem eine stetige Erweiterung der Dauerausstellung und weitere interessante Sonderführungen, die zu einer Zeitreise durch die Geschichte Brandenburgs führen. Diese finden immer am letzten Sonntag des Monats statt. Beginn jeweils um 15 Uhr. Am 15./16. Juli findet das Museumsfest statt. Mit welchen Techniken schufen die Menschen damals noch existierende Bauwerke? Antworten gibt die ArchäoTechnica am19./20. August. Mehr Infos unter www.landesmuseum-brandenburg.de.