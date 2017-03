artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Mit einer Schweigeminute hat der Brandenburger Landtag der beiden Polizisten gedacht, die am Dienstag bei Beeskow in Brandenburg getötet wurden. "Fassungslos stehen wir vor dieser Gewalttat. Aus einem ganz normalen Diensttag wurde ein Alptraum", sagte Landtagspräsidentin Britta Stark am Mittwoch. "Die beiden Beamten wurden gezielt überfahren, von einem 24-Jährigen auf der Flucht." Der Landtag trauere mit den Angehörigen. An einigen Polizeiautos auch außerhalb Brandenburgs war ein Trauerflor zu sehen - in Nordrhein-Westfahlen ordnete der dortige Innenminister dies an.