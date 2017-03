Arbeitslosenzahl gesunken

artikel-ansicht/dg/0/

Betrachtet man die Geschäftsstellen in Rathenow und Nauen, so hat Rathenow im Februar die Nase vorn. Hier konnten 111 Personen die Arbeitslosigkeit verlassen. Die Quote im Westhavelland liegt derzeit bei 11,7 Prozent und sank damit im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent. Insgesamt sind 2.794 Menschen im Geschäftsbereich Rathenow arbeitssuchend. Die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbereich Nauen liegt bei 5,6 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sind das nur 20 Menschen weniger, die Quote sank um 0,1 Prozent.

Die Unterbeschäftigungsquote, in der neben den Arbeitslosen auch die Menschen erfasst werden, die beispielsweise aufstocken, in einer Maßnahme des Jobcenters oder der Agentur für Arbeit sind, liegt kreisweit wie im Vormonat bei 9,8 Prozent.

"Die Region profitiert von einer stabilen Arbeitskräftenachfrage und dem relativ milden Winter. Zusätzlich haben die Arbeitsagentur und die Jobcenter ihre Aktivitäten verstärkt, arbeitslose Menschen auf eine Beschäftigung vorzubereiten, zum Beispiel durch Qualifizierungs- und Aktivierungsmaßnahmen, sowie Integrationskurse für geflüchtete Menschen. Ich bin optimistisch, dass damit für viele Menschen der Grundstein für einen neuen Job gelegt wird", resümiert Cornelie Schlegel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuruppin, die auch für den Landkreis Havelland zuständig ist.