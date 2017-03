Gedenkveranstaltung für Opfer in Beeskow

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Heute um 18 Uhr findet in der Marienkirche in Beeskow eine Gedenkveranstaltung für die am Dienstag in Müllrose und Beeskow verstorbenen Polizisten und die Mitbürgerin statt. Dazu laden der Landkreis Oder-Spree, die Stadt Beeskow und die Ev. Kirchengemeinde Beeskow ein. Interessenten können teilnehmen, um der Verstorbenen zu gedenken und die persönliche Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen.