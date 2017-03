Emma Watson fühlt sich jetzt erwachsen

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Schauspielerin Emma Watson (26) sieht ihren neuen Film auch für sich persönlich als wichtigen Schritt. «Als ich den Film («Die Schöne und das Biest») abgedreht hatte, habe ich mich so gefühlt, als ob ich auf der Leinwand den Wechsel zur Frau hinbekommen habe», sagte sie dem US-Magazin «Vanity Fair».

