Polens "verstoßene Soldaten"

Von Dietrich Schröder

Warschau (MOZ) Das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 war für Polen keine Befreiung. Weil damals auf die deutsche Besetzung des Landes die sowjetische folgte, setzten viele Soldaten ihren Kampf gegen das neue Regime im Untergrund fort. Fast 15000 Männer und Frauen kamen dabei ums Leben, zahlreiche weitere wurden von den neuen kommunistischen Gerichten zum Tode verurteilt oder vom sowjetischen Geheimdienst NKWD getötet.

Erst 2011 wurde ein Gedenktag für jene "verstoßenen Soldaten" (Polnisch: Zolnierzy Wykleci) eingeführt, an die bis 1989 nicht erinnert werden durfte. Doch nicht alle dieser Untergrundkämpfer waren solche Helden wie der Rittmeister Witold Pilecki. Dieser war 1940 freiwillig als Häftling ins KZ Auschwitz gegangen, um dort den Widerstand gegen die Deutschen zu organisieren. 1948 wurde er zum Tode verurteilt, weil er im Namen der polnischen Exilregierung in London gegen die Kommunisten arbeitete.

Besonders in Polens früheren Ostgebieten, die seit 1939 zur weißrussischen beziehungsweise ukrainischen Sowjetrepublik gehörten, waren von den Untergrundkämpfern auch Verbrechen an der Zivilbevölkerung verübt worden. So ließ Hauptmann Romuald Rajs im Januar 1946 mehrere weißrussische Dörfer anzünden und 20 Männer erschießen. 1949 wurde er dafür zum Tode verurteilt.

Doch genau um diesen Romuald Rajs zu ehren, marschierten am vergangenen Sonntag rund 200 Anhänger rechts-nationaler Organisationen durch die Kleinstadt Hajnówka an der Grenze zu Weißrussland. Dies war gleich eine doppelte Provokation, denn am gleichen Tag begann die Fastenzeit der orthodoxen Kirche, zu der sich viele Angehörige der weißrussischen Minderheit in Polen bekennen.

Seit dem Machtantritt der national-konservativen Regierung in Warschau vor 15 Monaten ist das Klima des Gedenkens deutlich aggressiver geworden und wird mit einer vermeintlich patriotischen Vaterlandsliebe verknüpft. Und obwohl die Stadt Hajnówka den Aufmarsch der Rechten verhindern wollte, hob ein regionales Gericht das Veranstaltungsverbot wieder auf.

Als besonders problematisch erweist sich der neue Traditionskult für das Verhältnis zur Ukraine - einem Land, das Polen eigentlich näher an die Europäische Union heranführen wollte. In der heutigen Westukraine tobten noch nach dem Zweiten Weltkrieg erbitterte Kämpfe zwischen ukrainischen und polnischen Nationalisten, deren jeweilige Anführer heute in beiden Ländern verehrt werden. Der Major der polnischen Untergrundarmee, Mieczyslaw Pazderski, etwa ließ im Juni 1945 ein ukrainisches Dorf mit 200 Bewohnern auslöschen und fiel vier Tage später selber im Kampf mit sowjetischen Einheiten.

Ausgerechnet der frühere Rocksänger Pawel Kukiz, dessen Partei "Kukiz 15" seit 2015 drittstärkste Kraft in Polens Parlament ist, gab der Debatte um den Heldenkult jetzt einen neuen Akzent. "Wenn wir von den Ukrainern erwarten, dass sie die Verbrechen ihrer Aufständischen an Polen neu bewerten, dann müssen wir auch über die Rolle unserer verstoßenen Soldaten nachdenken", schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Das erste Echo ist freilich verheerend: Kukiz wird seither im Internet als "Verräter" und "Beschmutzer unserer Helden" beschimpft.