Freud und Leid der Quereinsteiger

Potsdam (MOZ) Höchste Zeit also, sogenannte Quereinsteiger zu Wort kommen zu lassen, die derzeit zu Hunderten an märkischen Schulen eingestellt werden, um die Lücken zu füllen und Unterrichtsausfall zu verhindern. Wobei, das ist eigentlich schon das größte Problem, Quereinsteiger ist nicht gleich Quereinsteiger. Es gibt völlig unterschiedliche Zugänge.

Die große Masse der Neu-Lehrer sind Menschen mit einem Hochschulabschluss, aber ohne jede pädagogisch-didaktische Ausbildung. Praktisch ab dem ersten Tag ihres Engagements stehen sie 23 Stunden pro Woche vor den Kindern. Auch fachfremden Unterricht müssen sie erteilen, wenn Kollegen fehlen. Hauptsache, es fällt möglichst wenig aus.

Jene Quereinsteiger, die gerade im Bernauer Studienseminar beisammen sitzen, um zu erzählen, schütteln darüber nur die Köpfe. Sie gehören zur anderen, zahlenmäßig viel geringeren Gruppe von Quereinsteigern. "Wir bekommen eine gute Ausbildung, die anderen werden verheizt", sagen sie.

"Ich habe als Vertretungslehrerin begonnen und dachte damals, ich würde einen guten Unterricht machen. Naja, heute weiß ich, dass es nicht so war", erinnert sich Sophie Duschl. Die 31-Jährige hat European Studies studiert und als Sozialforscherin gearbeitet, war viel in Großbritannien unterwegs. Aber immer wieder hat sie sich selbst dabei ertappt, wie sie in Gedanken anderen Menschen etwas erklären wollte. Da war ihr klar: "Ich bin die geborene Lehrerin." Also sattelte sie um - und ist als angehende Lehrerin für Englisch und Politische Bildung an einer Oberschule in Hoppegarten glücklich. "Wenn die Kinder an der Vertretungstafel meinen Namen lesen und dann "yes!" rufen, ist das schon toll", erzählt sie stolz.

Ähnlich geht es Martin Wattenbach, Doktor der Biologie aus Potsdam, der es als Vertrauensbeweis empfindet, wenn Schüler in der Hofpause zu ihm kommen, um zu quatschen. Als Familienvater wurde ihm das unstete Leben als um die Welt reisender Wissenschaftler zu viel. Der 43-Jährige suchte etwas Neues und hat die Zusage nicht bereut. Seine Schule in Birkenwerder lobt er über den grünen Klee. "Ich hatte Mega-Glück", sagt er. Biologie und Chemie - seine Kombination wird besonders gesucht.

Die größte Herausforderung am Lehrer-Dasein sei die Art und Weise der Wissensvermittlung. Das habe er anfangs unterschätzt, erzählt Wattenbach. "Vor allem um schwierige Kinder mitzureißen, muss man sich etwas einfallen lassen."

Sein Quereinsteigerprogramm heißt "besonderer Zugang zum Vorbereitungsdienst". Er und seine Mitstreiter unterrichten pro Woche acht Stunden, begleitet von erfahrenen Kollegen. Bevor sie vor eine Klasse treten, haben sie hospitiert. Und sie besuchen zweimal in der Woche das Studienseminar, um sich das pädagogische und didaktische Rüstzeug zu holen. Als Abschluss lockt nach zwei Jahren das Staatsexamen. Sie sind dann vollwertige Lehrer mit Anspruch auf Verbeamtung.

Siebzehn Frauen und Männer machen derzeit in Bernau diesen Ausbildungsgang. Eine weitere Gruppe gibt es am Studienseminar in Cottbus. Neue Kurse sind zumindest im Moment nicht ausgeschrieben.

Dieser geringen Zahl von gut ausgebildeten Quereinsteigern stehen jene gegenüber, die ins kalte Wasser geworfen werden, weil die Personalnot groß ist. Und die auch keine Chance auf das Staatsexamen haben, also wohl für immer Lehrer zweiter Klasse bleiben. Allein im Schulamtsbezirk Neuruppin hatten zum Start des laufenden Schuljahres 40 Prozent der 450 neuen Lehrer keine pädagogische und didaktische Ausbildung. An manchen Schulen sind bereits die Hälfte der Lehrenden Quereinsteiger.

Den Bernauer Neu-Lehrern liegt es am Herzen, auf diese Diskrepanz hinzuweisen. Nicht um die Kollegen madig zu machen. "Aber ich bin auch Mutter. Ich möchte nicht, dass da jemand vor meinen Kindern steht, von dem behauptet wird, er sei Lehrer, der aber in Wahrheit überhaupt nicht weiß, was er da tut", sagt eine der Frauen aus dem Seminar.

Dass es unter den Quereinsteigern Naturtalente gibt, die das Unterrichten ohne Anleitung können, sei kaum anzunehmen. Ebenso fraglich sei, dass die Schulen Zeit finden, die Neulinge langsam heranzuführen. Eine Doppelbesetzung im Unterricht, also dass erfahrene Kollegen die Neuen zumindest in der Startphase begleiten, ist nicht vorgesehen. Auch dafür fehlt das Personal.

Die Bernauer sind überzeugt, dass das nicht funktionieren kann. Sie halten ein flammendes Plädoyer für ihren Ausbildungsgang, nach dem Motto: Quereinsteiger sind eine Bereicherung für die Schulen, aber nur wenn sie gut ausgebildet sind.

Obwohl Gewerkschaften schon vor zehn Jahren vor der Pädagogen-Pensionierungswelle warnten, wurde in Brandenburg in der Vergangenheit viel zu wenig ausgebildet. Jetzt reagiert das Land mit Masseneinstellungen. Ein Ziel wurde erreicht: Auf den Zeugnissen bleiben keine Zeilen mehr frei, weil mangels Unterricht keine Noten gegeben werden konnten. "Aber die jetzigen Billig-Programme kaschieren nur, dass es weiterhin keine Pädagogen gibt", beharren die Bernauer Neu-Lehrer.

Das Bildungsministerium beteuert, keine andere Wahl zu haben. "Wir müssen auf Seiteneinsteiger zurückzugreifen, wenn wir nicht genügend ausgebildete Pädagogen finden", erklärt Sprecher Ralph Kotsch. Das Land sei verpflichtet, den Unterricht abzusichern. Kotsch versichert zudem, dass auch andere Seiteneinsteiger-Gruppen die Möglichkeit zur Weiterbildung hätten.

Die Betonung liegt auf Möglichkeit. Sie sind nicht verpflichtet, diese Angebote zu nutzen. Auch Anreize, dies zu tun, gibt es kaum. Wie im Studienseminar zu hören ist, lassen zudem Umfang und Qualität der Angebote für diese Quereinsteiger zu wünschen übrig. "Keine Hospitationen, keine Fachdidaktik, kein Feedback", heißt es.

Die Bernauer Neu-Lehrer indes erzählen eine Geschichte nach der anderen aus dem Alltag, um zu zeigen, wie wichtig die Ausbildung ist. "Classroom Management" sei so ein Schlüsselbegriff. Man müsse den Schülern zeigen, wer der Chef ist.

"Die Kinder sehen, wenn man Angst hat und nutzen das aus", erzählt Kerstin Jütting mit einem souveränen Lachen. Die Geisteswissenschaftlerin, angehende Lehrerin für Deutsch und Englisch in Panketal, sieht sich gut gerüstet. Kleinigkeiten entscheiden. "Ich drehe mich während der Stunde nicht von der Klasse weg, um etwas an die Tafel zu schreiben. In der Zeit könnte sofort jemand über die Tische laufen." Sophie Duschl erzählt: "Ich wünsche jedem Schüler demonstrativ an der Tür einen guten Morgen. Die Botschaft lautet: Es ist mein Raum, den sie betreten."

An Oberschulen und Gesamtschulen gehe es oft rauer zu. Der Anteil von Kindern mit Lernschwierigkeiten und gravierenden Verhaltensauffälligkeiten nehme dort zu, Inklusion sei längst an der Tagesordnung. Gerade an diese Schulen schicke man derzeit schlecht ausgebildete Quereinsteiger, kritisieren die Bernauer. "Dabei müssten dort eigentlich die besten Lehrer hin." Tatsächlich aber würden die Lehrer von der Uni bevorzugt ans Gymnasium streben, weil sie dort weniger Stress haben und mehr Geld bekommen.