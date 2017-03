Geburtstag mit Quietsche-Ente

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Geburtstag ist das Motto am kommenden Samstag, 4. März, im Marienbad. Alle Interessierten sind zum Feiern eingeladen. Das Bad wird 17 Jahre jung. Die Party beginnt ab 15 Uhr und steht im Zeichen der Quietsche-Bade-Ente. So wird auch die Torte mit der Ente verziert sein. Für Unterhaltung wollen Clown Celly, die Havelkönigin und das Maskottchen des Hauses Balli sorgen. Glücksboten in Form von Bade-Enten haben sich im Wasserballnetz verfangen. Für Gäste bietet sich der Geburtstagstarif zum Mitfeiern an. Wer für zwei Stunden Eintritt bezahlt, kann ab 14 Uhr bis zum Ende gegen 19 Uhr der Geburtstagsparty Badespaß erleben. Hierzu zählen Spiele und Wettbewerbe.