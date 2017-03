Borkheide will mehr Licht in sieben StraÃŸen

artikel-ansicht/dg/0/

Borkheide (MZV) Am Adlerhorst, so heißt tatsächlich eine Sandstraße in Borkheide, stehen noch vier anachronistisch anmutende Lampen aus DDR-Zeiten, die über eine Freileitung mit Strom versorgt werden. Das soll nicht so bleiben, zumindest nicht, wenn es nach dem Ortsentwicklungsausschuss der Waldgemeinde Borkheide geht. Dieser will das bereits beschlossene Straßenbeleuchtungskonzept weiter umzusetzen. Am Adlerhorst soll es künftig sieben "Leuchtpunkte" in einem Abstand von 70 Metern geben. Damit ungeachtet der doppelten DIN-Norm ausreichend Licht vorhanden ist, schlägt der mit den Vorbereitungen befasst Planer Udo Schulze aus Dobbrikow eine etwas erhöhte Wattleistung vor. Außerdem sollen die Leuchten nicht nur Licht nach unten abgeben, sondern auch aus der Ferne als Orientierungspunkte dienen. Dazu werden die sparsamen LED-Lampen mit einem Diffuser versehen. Abschaltungen oder Leistungsreduzierungen in der Nachtzeit sind nicht vorgesehen, da sie bei dem Lampentyp nur wenig bringen. Vorgesehen ist eine CityCharm von Philipps. Hier werden Linsen statt Spiegel zur Lichtverteilung genutzt. "Die Technik schreitet voran", so Schulze. Insgesamt wird es nach Schulzes Auffassung deutlich heller als bisher. Die Freileitungen der Telekom auf der anderen Straßenseite werden jedoch bleiben. Da haben wir keinen Einfluss", so André Bergholz vom Amt Brück.