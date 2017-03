Zuwanderung aus außereuropäischen Ländern fast verdoppelt

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesbaden (dpa) Die Zuwanderung aus Ländern außerhalb Europas nach Deutschland nimmt stark zu. Rund 3,8 Millionen Menschen aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien seien zwischen 2005 und 2015 nach Deutschland gekommen, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) am Mittwoch in Wiesbaden mit. Das seien nahezu doppelt so viele wie ein Vierteljahrhundert zuvor gewesen: Zwischen 1980 und 1990 kamen nach BiB-Angaben knapp zwei Millionen Nichteuropäer nach Deutschland.