artikel-ansicht/dg/0/

Gröden (dpa) Ein Bus mit 34 Kindern ist in Brandenburg mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Bei dem Unfall in der Gemeinde Gröden blieben am Mittwochvormittag alle Businsassen unverletzt. Hingegen verletzte sich der Autofahrer schwer. Die Feuerwehr befreite ihn aus seinem Wagen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.