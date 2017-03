artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Bundesregierung fordert die türkischen Behörden auf, den in Untersuchungshaft genommenen "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel möglichst umgehend freizulassen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Mittwoch in Berlin: "Die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung erwarten, dass Yücel so bald wie möglich wieder auf freien Fuß kommt." Kanzlerin Angela Merkel bedauere die Inhaftierung und halte sie für eine "unverständliche Entscheidung".