Übernachtungszahlen stimmen positiv

Havelland (MOZ) Der Tourismusverband Havelland mit Sitz in Ribbeck hat am Mittwoch eine positive Bilanz gezogen. Warum? Die Tourismuszahlen für die gesamte Reiseregion haben die kühnsten Erwartungen übertroffen.

Nachdem das Landesamt für Statistik die mit Spannung erwarteten Zahlen verkündet hat, besteht nun Gewissheit. "Die Zahlen stimmen uns sehr positiv", sagte Ines Kias, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes"Es ist toll zu spüren, dass unsere Region auch ohne BUGA nicht an Attraktivität verloren hat. Im Gegenteil, wir erleben den Zuspruch potenzieller Gäste in unserer täglichen Arbeit. Die Nachfragen nach Übernachtungen und Aktivitäten an und um die Havel mit ihren vielen Seen steigen stetig", betonte sie weiter.

Lag die Zahl der Übernachtungen in der gesamten Reiseregion 2014 noch knapp unter der Million, könnten die Anbieter nun mit Stolz sagen, dass die im BUGA-Jahr geknackte "magische Zahl" auch 2016 erreicht werden konnte. Registriert wurden 1,05 Millionen Übernachtungen im Jahr 2016. Das sind 8,6 Prozent mehr als 2014.

Dabei liegt die Stadt Werder (Havel) mit 255.983 Übernachtungen (2014 waren es 244.575) an vorderster Stelle in der ReiseregionDicht gefolgt von der Stadt Brandenburg an der Havel mit 228.895 Übernachtungen (2014 waren es 191.811). Die Stadt Rathenow konnte sich von 2014 von 44.926 Übernachtungen auf 49.285 im Jahre 2016 steigern. Dallgow-Döberitz konnte mit 32.267 Übernachtungen aufwarten (2014 waren es 21.788). Und auch Nauen kam nicht zu kurz, hier waren es 2016 insgesamt 37.367 Übernachtungen, 2.432 mehr als im Jahr 2014. Kias: "Wir freuen uns, dass die Gästeankünfte ebenso zunehmen. 385.401 Besucher konnten 2016 verzeichnet werden, 35.005 Gästeankünfte mehr als 2014."