Separatisten stellen ukrainische Unternehmen unter Zwangsverwaltung

Donezk (dpa) In der Ostukraine haben die prorussischen Separatisten etwa 40 ukrainische Firmen unter Zwangsverwaltung gestellt. "Alles läuft nach Plan, die Unternehmen werden vom heutigen Tag an in ein externes Management überführt", sagte der Anführer der Separatisten in Donezk, Alexander Sachartschenko, am Mittwoch. Genauso verfuhr die sogenannte Volksrepublik Luhansk auf ihrem Gebiet.