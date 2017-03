artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Fall des islamistischen Moscheevereins Fussilet 33 in Berlin ist mit dem Verbot vom Dienstag für die Sicherheitsbehörden nicht erledigt. Innensenator Andreas Geisel (SPD) kündigte am Mittwoch an, dass die Polizei nun die Geldbewegungen des Vereins in den vergangenen sechs Monaten untersuchen werde. Dazu habe man Kontakt mit der kontoführenden Bank aufgenommen. So wolle die Polizei weitere Beteiligte und Kontaktleute des Vereins, der unter anderem die Terrormiliz Islamischer Staat unterstützte, herausfinden.