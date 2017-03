artikel-ansicht/dg/0/

Vilshofen (dpa) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat seine Überlegungen zur Reform der Agenda 2010 verteidigt. Bei der Aschermittwochsveranstaltung der SPD in Vilshofen sagte er, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stehe nicht auf dem Spiel, wenn ein Betroffener ein Jahr länger Arbeitslosengeld erhalte und in dieser Zeit weiterqualifiziert werde. Schulz hatte angekündigt, Fehler bei der Agenda 2010 des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder korrigieren zu wollen. So will er unter anderem die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds I für Ältere verlängern.