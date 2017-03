artikel-ansicht/dg/0/

Beach-Olympiasiegerin Ludwig plant Comeback für Anfang Mai

Hamburg (dpa) Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig will Anfang Mai erstmals nach ihrer Schulter-Operation wieder ein Turnier bestreiten. Ihr Ziel sei es, zum Auftakt der nationalen Beach-Tour in Münster ab 5. Mai mit ihrer Partnerin Kira Walkenhorst an den Start zu gehen.

Laura Ludwig (r) ließ sich im Dezember an der Schulter operieren. Im Mai will sie mit ihrer Beachvolleyball-Partnerin Kira Walkenhorst (l) wieder an den Start gehen.



© Patrick Seeger/dpa