Katzennarr Franziska

Fürstenberg/Havel . Wieder einmal schrieb uns eine stolze Mutter, die ihre Tochter für die Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" vorschlug: Franziska ist 21 Jahre alt und kommt aus Fürstenberg/Havel. Nach dem Abschluss der 10. Klasse erlernte sie den Beruf der Verwaltungsfachangestellten und arbeitet auch in diesem Beruf. "Sie war sehr früh selbstständig und ist bis heute stets ihren Weg gegangen, was uns sehr viel Freude macht." Außerdem ist sie "ein absoluter Katzennarr und hat zwei von ihnen zu Hause", berichtet die Mutter. Franziska macht etwas Sport, liest gern und trifft sich ab und an mit Freunden.