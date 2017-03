Wildpinkler verletzt Mitarbeiter von Autobahnmeisterei

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Ein Wildpinkler am Autobahn-Rastplatz Parforceheide (A115) hat einen Mitarbeiter der Autobahnmeisterei geschlagen und verletzt. Der Lkw-Fahrer habe am Dienstagmorgen in aller Öffentlichkeit sein Geschäft verrichtet, teilte die Brandenburger Polizei am Mittwoch mit. Als ihn ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei darauf ansprach, habe er ihm seinen Müllgreifer entrissen und ihm mehrfach auf den Rücken geschlagen. Danach fuhr der Missetäter in Richtung Berlin weiter.