ITB: Brandenburg zeigt sich mit "Naturkino"

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin . Vom 8. bis 12. März findet wieder die alljährlich ITB in Berlin statt. Was 1966 mit neun Ausstellern aus fünf Ländern und 250 Fachbesucher begann, hat sich zu einem großen internationalen Erfolg entwickelt. Mittlerweile ist die ITB Berlin die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie, in diesem Jahr mit mehr als 10.000 Ausstellern aus 187 Ländern. Hier einige Höhepunkte der Messe:

artikel-ansicht/dg/0/1/1556051/

In der Halle 12 präsentiert sich bei der ITB das Land Brandenburg, wo auch die Naturlandschaften vorgestellt werden. Hier eine Aufnahme aus dem vergangenen Jahr.

In der Halle 12 präsentiert sich bei der ITB das Land Brandenburg, wo auch die Naturlandschaften vorgestellt werden. Hier eine Aufnahme aus dem vergangenen Jahr. © ITB

Botswana hautnah erleben

Am ITB-Wochenende gibt es in Halle 4.1 präsentiert das Partnerland Botswana traditionelle Tänze und die Kunst des Korbflechtens. Es kann bestaunt werden, wie der Künstler und Maler Wilson Ngoni Botswanas Schätze auf Leinwand festhält. Das Partnerland Botswana heißt Sie mit einem warmherzigen "Dumela" willkommen. (Halle 4.1 / Stand 200)

Brandenburgs

Naturlandschaften

Das Zentrum des Brandenburg-Standes bildet eine große LED Wand, die mit einem interaktiven Medientisch verbunden ist. Hier können die Besucher viele Informationen abrufen und ihr Wissen bei einem Quiz testen. Zudem können sie das "Naturkino" als "Chill-Out-Zone" nutzen. Der Raum ist mit viel Holz, schönen Pflanzen und bequemen Hockern ausgestattet, um den Vögeln und Fröschen zu lauschen und den Blick über wechselnde Naturlandschaften Brandenburgs schweifen zu lassen. (Halle 12 / Stand 101)

Der Rhythmus und der Geschmack Andalusiens

Wer sich von den Rhythmen und Düften Andalusiens verzaubern lassen will, kann dies am ITB-Wochenende jeweils um 12, 14.30 und 16.00 Uhr tun und atemberaubende Flamencovorführungen erleben.

Nach jeder Show besteht die Möglichkeit, an einem Flamenco-Workshop teilzunehmen. Zwischen den einzelnen Vorführungen kann echter iberischer Schinken und hervorragender andalusischer Wein probiert werden. (Halle 2.1 / Stand 201)

Alles Luther! Oder was?

"Sachsen - das Mutterland der Reformation" ist das Thema der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen am ITB-Wochenende. In der Architektur einer Schlosskapelle, mit vielen Bildern zu Spuren der Reformation und sakralen Accessoires, vereint Sachsen Information, Aktion und Unterhaltung. Mit Harfenklängen und dem Spiel einer Truhenorgel, mit Musicalklängen aus "In Gottes eigenem Land" der Landesbühnen Sachsen, Operettenmelodien und A capella-Gesang zieht Sachsen immer wechselnd alle Register. (Halle 11.2/ Stand 102)

Frauenfußball live

Die Besucher können dabei sein, wenn Turbine Potsdam am ITB-Sonntag mit ihrer Mannschaftskapitänin und Schweizer Nationalspielerin Lia Wälti sowie der deutschen Nationalspielerin Tabea Kemme einläuft. Hier zeigen sich die Spielerinnen um 14.30 Uhr live auf der Show-Bühne in Halle 4.1. Nach einem Interview werden sie noch ein paar Fußballtricks präsentieren und Autogramme geben, bevor sie ab 15.30 Uhr im Kinderland mit den kleinsten Besuchern kicken werden. (Halle 4.1 Show Bühne)

Eine Kreuzfahrt gewinnen

Costa Kreuzfahrten bietet am ITB-Wochenende eine ganz besondere Aktion: Der Anbieter lobt eine 7-tägige Reise für zwei Personen ins "Land der Wikinger" an Bord der Costa Favolosa aus. Die Teilnehmer müssen hierfür am Costa Stand einfach ein Worträtsel und ihre Gewinnspielkarte in die Gewinn-Box werfen. Der Gewinner wird nach der ITB gezogen und von Costa benachrichtigt. (Halle 6.2a / Stand Nr.102/10)

Clown trifft auf Ronnefeldt

Am ITB-Wochenende sorgt der Clown und Pantomime Stefanello bei den Hessischen Heilbäder für gute Laune und steht für lustige Selfies zur Verfügung. Das bekannte Teehaus Ronnefeldt lädt gerne auf einen Tee in die Tea-Lounge ein. Oder probieren Sie das hessische Kultgetränk "Ebbelwoi" der Kelterei Possmann. (Halle 7.2 c / Stand 101)

Virtuelle Reise durch Tansania

Tauchen Sie am ITB Wochenende am Stand von Akwaba Afrika mit Hilfe der VR-Brille Oculus Rift in die Schönheit Tansanias ein. Begeben Sie sich auf eine virtuelle Reise nach Tansania und erhalten Sie erste Eindrücke von dem Land mit dem höchsten Berg Afrikas, dem Kilimandscharo. Sehen Sie schon vorab, wie es ist, eine Safari Tour hautnah zu erleben. (Halle 21 / Stand 116)

Das große Finale

Das ITB Grand Finale präsentiert eine Show, die Kulturen aus aller Welt durch Künste miteinander verbindet.Fremdländische Klänge, Farben und Rhythmen ziehen Sie in ihren Bann und lassen die Vielfalt und Schönheit unterschiedlicher Traditionen und Lebensweisen erahnen. (db)