artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa/MOZ) Fast drei Monate nach dem Fund einer toten Rentnerin in Cottbus hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der aus Syrien stammende Jugendliche wurde am Mittwoch in der Stadt festgenommen und es wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Cottbus und die Polizei mitteilten. Er befindet sich demnach inzwischen in Untersuchungshaft. Wie der Tatverdächtige zu den Vorwürfen steht, blieb am Mittwoch noch unklar.