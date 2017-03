Von Haustür zu Haustür

artikel-ansicht/dg/0/

Kummersdorf (MOZ) Wie in jedem Jahr im März und April gehen einige der 68 Mitglieder der Ortsgruppe Kummersdorf der Volkssolidarität von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln. In diesem Jahr sind es die Ortsgruppenvorsitzende Hannelore Strauß sowie Doris Fiedler, Christa Beutke, Vera Thürling, Edeltraud Andorf und Norbert Zeige.

"Die Spendenfreudigkeit ist teilweise sehr gut. Es sind bisher immer etwas über eintausend Euro zusammengekommen", freut sich Gisela Zeige, die Hauptkassiererin. Von diesem Geld bleiben 20 Prozent in der Ortsgruppe. Damit wird die Seniorenweihnachtsfeier ausgerichtet und etwas für den Kindergarten "Buratino" gekauft. "Das Geschenk wird erst am Jahresende vergeben", erklärt Hannelore Strauß. "Es soll auch ein Dankeschön sein für die kulturellen Darbietungen der Kinder bei uns während des Jahres."

Die Volkssolidarität hat in Kummersdorf eine bis 1973 zurückreichende Tradition. Seit 1990 gehört die Ortsgruppe zur Volkssolidarität Bürgerhilfe e. V. mit Sitz in Königs Wusterhausen. Diese verteilt nach Antrag die verbleibenden 80 Prozent für soziale Zwecke an die Ortsgruppen. Auch die Ortsgruppe Kummersdorf hat bisher wieder Geld zurückbekommen, zum Beispiel für ein Frühstücksprojekt in der Europaschule, für Spielgeräte für die Kita und für die Tafel in Storkow.